El polémico pedido de Racing a la AFA: la "excusa" que involucra a River y Boca

Racing quedó en el foco de una gran polémica en la Copa Argentina luego de que trascendiera que la dirigencia del club le habría solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) postergar el partido frente a Defensa y Justicia, correspondiente a los 16avos de final del certamen, con fecha, sede y horas anunciadas a los hinchas: domingo 31 de mayo a las 19 horas en el estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy.

El pedido surgió después de que los dirigentes de la Academia tomaran conocimiento de que River y Boca habían contado con tal beneficio debido a la reprogramación de sus compromisos en medio del calendario afectado por el Mundial 2026.

Sin embargo, el panorama para Racing aparece mucho más complejo que el de los otros grandes, ya que el encuentro frente al Halcón de Varela ya fue oficialmente programado para este domingo en Jujuy. Por ese motivo, la posibilidad de una suspensión depende exclusivamente de la decisión que adopte la AFA en las próximas horas.

En caso de que finalmente el partido sea postergado, tanto Racing como Defensa y Justicia darían por terminado su semestre deportivo hasta después del Mundial 2026, algo que modificaría completamente la planificación de ambos clubes.

La Academia llega atravesando un momento complicado. El equipo tuvo una floja actuación en el Torneo Apertura y además protagonizó una fuerte decepción internacional al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un resultado que generó múltiples cuestionamientos internos y externos, y que derivó en la salida de su ST, Gustavo Costas.

Defensa y Justicia, por su parte, tampoco atraviesa un gran presente. El conjunto de Florencio Varela no disputó competencias internacionales durante este 2026 y además no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura, por lo que el cruce de Copa Argentina aparecía como uno de los objetivos centrales del semestre.

Cuándo juegan Racing vs. Defensa y Justicia por Copa Argentina

El partido entre Racing y Defensa y Justicia está programado para disputarse este domingo 31 de mayo en el estadio 23 de Agosto, en Jujuy, desde las 19:00 horas. El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Lamolina.