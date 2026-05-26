Atento, Racing: Cruzeiro envió una oferta de US$ 4.000.000 por una de sus figuras

La Raposa le presentó una oferta formal a Racing por uno de sus mejores futbolistas del plantel. ¿Qué postura tomaron puertas adentro?

La salida de Gustavo Costas de Racing no sería el único golpe fuerte que podría sufrir la institución en este cierre de semestre. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Gabriel Rojas también abandone el club en el próximo mercado de pases, situación que encendió las alarmas puertas adentro en Avellaneda.

Según informó Olé, Cruzeiro envió una oferta formal para quedarse con el lateral izquierdo, a quien consideran prioridad para reemplazar a Kauã Prates, recientemente vendido al Borussia Dortmund. Aunque desde Racing evitaron revelar oficialmente el monto de la propuesta, la cifra rondaría los cuatro millones de dólares.

Cruzeiro le envió una oferta de 4 millones de dólares a Racing por Gaby Rojas Desde la dirigencia de la Academia dejaron en claro que cualquier decisión será evaluada recién cuando finalice el semestre y que, por el momento, no piensan avanzar con negociaciones por ningún futbolista. Sin embargo, la situación genera atención porque Rojas es considerado una de las piezas más importantes del plantel tanto por rendimiento como por regularidad en las últimas temporadas.

image Cruzeiro presentó una oferta formal por Gabriel Rojas. X @RacingClub

El defensor llegó al club en 2023 proveniente de Querétaro FC a cambio de 2,5 millones de dólares y rápidamente se consolidó como titular indiscutido. Su aporte ofensivo fue clave para el funcionamiento del equipo: disputó 141 partidos, convirtió cinco goles y entregó 23 asistencias, números que reflejan la influencia que tuvo en el juego de Racing desde su llegada.