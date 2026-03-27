Los dos futbolistas que debutaron en el triunfo de la Selección argentina ante Mauritania

La Selección argentina abrió el 2026 con una victoria 2-1 ante Mauritania, en un amistoso que dio lugar para el estreno absoluto de varios futbolistas.

Con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, la Selección argentina le ganó 2-1 a Mauritania en la Bombonera y comenzó el 2026 con el pie derecho. En una la anteúltima fecha FIFA previo al Mundial 2026, donde la Albiceleste jugará un segundo amistoso frente a Zambia (martes a las 20:15), Lionel Scaloni aprovechó para estirar la extensa lista de debutantes a lo largo de su ciclo con la Mayor.

Los jugadores que hicieron su debut absoluto con la Selección argentina ante Angola En ese contexto, dos futbolistas tuvieron su estreno absoluto con la celeste y blanca en el triunfo contra el combinado africano, uno con pasado en el fútbol argentino y otro de gran presente en el Racing de Gustavo Costas. El primero en hacerlo fue Agustín Giay (Palmeiras de Brasil), quien ingresó a los 69' minutos en lugar de Nahuel Molina.

Por otra parte, el otro debuts llegó al mismo tiempo que el del ex San Lorenzo. Además de Giay, Scaloni mandó a la cancha a Gabriel Rojas (Racing), quien fue convocado por primera vez a la Mayor. El lateral izquierdo, también surgido en el Ciclón, ingresó en lugar de Marcos Acuña.

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Los laterales ingresaron a los 69' en reemplazo de Acuña y Molina. pic.twitter.com/G2rdMDyfsq — TyC Sports (@TyCSports) March 28, 2026 El punto en común es que los dos futbolistas lo hicieron en lo que fue su primera convocatoria con la Albiceleste. A su vez, los que volvieron a sumar minutos fueron Nicolás Paz, quien marcó su primer tanto en la Selección argentina, Marcos Senesi y José "Flaco" López.