Video: así fue el primer gol de Nico Paz con la camiseta de la Selección argentina

Nico Paz, volante del Como de Italia, convirtió de tiro libre en la Bombonera y tuvo su estreno goleador con la Albiceleste.

Nico Paz, quien sustituye a Messi, metió un perfecto tiro libre para el 2-0 y marcó su primer gol con la camiseta de la Selección argentina.

Y un día llegó. Nico Paz tuvo su estreno goleador con la camiseta de la Selección argentina y lo hizo con un verdadero golazo. En su séptimo partido con la Albiceleste, el mediocampista de 21 años marcó de tiro libre en el amistoso ante Mauritania en la Bombonera.

El tanto llegó a los 32 minutos del primer tiempo, luego del 1-0 parcial convertido por Enzo Fernández. Tras una infracción cerca del área, Paz se hizo cargo de la ejecución y sorprendió a todos: tomó la pelota con decisión y sacó un zurdazo preciso que dejó sin chances al arquero Mamadou Diop.

El bautismo goleador de Nico Paz con la Selección argentina Golazo de Nico Paz de tiro libre para el 2-0 sobre Mauritania Golazo de Nico Paz de tiro libre para el 2-0 sobre Mauritania Telefe La jugada no fue menor, ya que sin Lionel Messi en cancha había varios candidatos para patear ese tiro libre. Sin embargo, el volante del Como mostró personalidad y se adueñó de la ejecución por su perfil zurdo, superando a nombres como Julián Álvarez, Thiago Almada, Alexis Mac Allister y el propio Enzo.

El remate, además, tuvo un pique previo que complicó la reacción del arquero rival y terminó de sellar el 2-0 parcial para el equipo de Lionel Scaloni, en un primer tiempo en el que Argentina había sufrido algunos avances del conjunto africano.