El motivo por el que TyC Sports no transmite Argentina-Mauritania y un pedido público de Ariel Senosiain

TyC Sports no televisará el amistoso de la Selección argentina y Ariel Senosiain explicó la situación con un mensaje al público.

Por primera vez en muchos años, TyC Sports no transmitirá un partido de la Selección argentina.

Sin previo aviso y con sorpresa en el aire, el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania no será transmitido por TyC Sports. La señal, que históricamente acompañó a la Albiceleste en Eliminatorias, Copas América y Mundiales, quedó al margen de esta doble fecha FIFA y el tema generó ruido.

Quien se hizo cargo de la situación fue Ariel Senosiain, que cerró el programa Líbero con un mensaje claro y directo para los televidentes. "Desconozco si el canal tiene una medida, una comunicación empresarial o institucional", explicó, dejando en evidencia que la decisión no pasó por lo periodístico.

El mensaje de Ariel Senosiain por la no transmisión de la Selección El comentario de Senosiain por no transmitir a la Selección El comentario de Senosiain por no transmitir a la Selección. TyC Sports El conductor también marcó los límites de la información que manejan dentro del canal: "Hay cuestiones a las cuales los laburantes no solemos llegar". Y agregó: "Las razones son difíciles saberlas, no sé si serán contractuales, económicas, de relaciones...".

En ese contexto, eligió hablarle directamente al público que esperaba ver el partido por esa pantalla: "La sola existencia de una persona que esté esperando que se juegue un partido de la Selección para elegir verlo en nuestra pantalla, me hace particularmente hablarle a esa persona y explicarle".