El motivo por el que TyC Sports no transmite Argentina-Mauritania y un pedido público de Ariel Senosiain
TyC Sports no televisará el amistoso de la Selección argentina y Ariel Senosiain explicó la situación con un mensaje al público.
Sin previo aviso y con sorpresa en el aire, el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania no será transmitido por TyC Sports. La señal, que históricamente acompañó a la Albiceleste en Eliminatorias, Copas América y Mundiales, quedó al margen de esta doble fecha FIFA y el tema generó ruido.
Quien se hizo cargo de la situación fue Ariel Senosiain, que cerró el programa Líbero con un mensaje claro y directo para los televidentes. "Desconozco si el canal tiene una medida, una comunicación empresarial o institucional", explicó, dejando en evidencia que la decisión no pasó por lo periodístico.
El mensaje de Ariel Senosiain por la no transmisión de la Selección
El conductor también marcó los límites de la información que manejan dentro del canal: "Hay cuestiones a las cuales los laburantes no solemos llegar". Y agregó: "Las razones son difíciles saberlas, no sé si serán contractuales, económicas, de relaciones...".
En ese contexto, eligió hablarle directamente al público que esperaba ver el partido por esa pantalla: "La sola existencia de una persona que esté esperando que se juegue un partido de la Selección para elegir verlo en nuestra pantalla, me hace particularmente hablarle a esa persona y explicarle".
Por último, dejó un deseo pensando en lo que viene: "Ojalá que exista la decisión empresarial y que no exista la intromisión dirigencial para que el canal pueda transmitir la Copa del Mundo". Mientras tanto, el partido ante Mauritania irá por Telefe, que también tendrá los derechos del Mundial 2026 junto a DirecTV.