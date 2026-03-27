Escándalo en Neuquén: le robaron a Santero y lo dejaron sin herramientas clave antes del TC

Lo que debía ser un fin de semana de velocidad y competencia arrancó de la peor manera para el mendocino Julián Santero . En su llegada a Neuquén para disputar una nueva fecha del Turismo Carretera, fue víctima de un robo que sacudió al mundo del automovilismo .

El piloto, campeón 2024 de la categoría, denunció que delincuentes rompieron la ventanilla de su camioneta y se llevaron una valija con elementos fundamentales para competir .

Pero no fue un robo más. Lo que le sacaron no eran simples pertenencias:

Elementos esenciales para la seguridad y el rendimiento arriba del auto.

El propio Santero explotó en redes: “Así me recibió Neuquén… necesito todo para el finde”, escribió, incluso ofreciendo recompensa para recuperar lo robado.

El hecho ocurrió en la capital neuquina, donde el mendocino realizó la denuncia tras encontrarse con el vidrio destrozado de su vehículo.

Todo esto sucede en la antesala de una fecha importante del TC, que se correrá en el autódromo de Centenario, con gran expectativa. Pero ahora, el foco se corrió por completo: de la pista a la inseguridad.

Santero venía en alza, incluso con una victoria reciente en Viedma, pero este golpe inesperado cambia el panorama. No solo por lo material, sino por el impacto directo en su preparación.

Porque en el automovilismo, donde cada detalle cuenta, llegar sin tu propio equipamiento no es una anécdota… es una desventaja real.

Y Neuquén, al menos para Santero, empezó de la peor manera posible.