Escándalo sexual en el aire: quiénes son los rosarinos detenidos por tener sexo en un avión

El Aeropuerto Internacional de Rosario "Islas Malvinas" fue escenario de un hecho sin precedentes que terminó con la intervención de las fuerzas federales. Tras el aterrizaje de un vuelo de la compañía Copa Airlines , la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a dos pasajeros acusados de protagonizar un escándalo sexual en la cabina de clase ejecutiva.

Los involucrados fueron identificados como Mauricio C. , de 54 años, y Sandra O. , de 59. Según fuentes de la investigación, ambos residen en la zona céntrica de Rosario, pero no eran pareja ni se conocían antes de abordar la aeronave en Panamá; el encuentro habría sido fruto de un contacto casual durante las horas de vuelo.

La difusión de las identidades ha generado un fuerte impacto en la sociedad rosarina debido a los perfiles profesionales de los implicados:

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado. La situación fue advertida inicialmente por una pasajera que viajaba junto a su nieta en la misma sección del avión. Al notar movimientos extraños, alertó a una azafata, quien constató que la pareja se encontraba con "prendas bajas" realizando actos explícitos en sus asientos.

Sandra O. (59): Es divorciada y propietaria de un centro de día y rehabilitación para adultos mayores. Se dedica activamente al comercio y al cuidado de personas de la tercera edad.

Mauricio C. (54): Es arquitecto y se desempeña como jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales, se muestra como un hombre de familia, padre de tres hijos y asiduo viajero internacional.

La tripulación informó de inmediato al comandante, quien activó el protocolo de seguridad. Al aterrizar en Rosario, se prohibió el descenso de todos los pasajeros hasta que los efectivos de la PSA subieron a la cabina para proceder a la detención formal de la pareja.

Copa Airlines suspendió a 21 de sus aeronaves Foto: shutterstock.com shutterstock

Situación legal y carátula de la causa

Actualmente, la causa se encuentra radicada en la Comisaría 12ª de Rosario bajo la carátula de "exhibiciones obscenas". Si bien la Justicia provincial tomó la primera intervención, existe la posibilidad de que el caso sea derivado a la justicia federal, dado que el hecho ocurrió en un vuelo internacional bajo jurisdicción aeronáutica.

Tras ser demorados y notificados de la formación de la causa, los protagonistas del escándalo recuperaron la libertad, aunque deberán enfrentar un proceso judicial que podría incluir sanciones por parte de la aerolínea y multas por afectar la seguridad y el orden del vuelo.