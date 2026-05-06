La Cámara Federal de Casación respaldó la investigación contra el escribano Santiago Busaniche

La Cámara Federal de Casación Penal respaldó el avance de la pesquisa contra el escribano Santiago Busaniche , acusado de integrar una presunta trama de maniobras ilegales vinculadas con jueces federales de Rosario.

Con los votos de los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, el tribunal sostuvo que no hubo violación del derecho de defensa ni de los plazos de investigación, como había planteado la defensa.

“En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación”, destacaron los jueces al justificar el deber de una investigación reforzada en hechos de corrupción. Mahiques señaló además que es imperativo habilitar el juzgamiento de personas sospechadas de intervenir en este tipo de delitos, salvo que existan irregularidades insalvables.

Yacobucci coincidió en que las resoluciones cuestionadas tenían fundamentos válidos y que la defensa no mostró más que disconformidad con lo resuelto. A su juicio, aceptar esos planteos pondría en crisis la lógica del sistema acusatorio.

En disidencia votó Mariano Borinsky, quien sostuvo que la acción penal contra Busaniche ya estaba extinguida. En minoría, propuso apartarlo directamente del caso.

BUS El ex juez federal Marcelo Bailaque

La causa forma parte de la investigación que involucra al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque por presunta corrupción, extorsión a empresarios y armado de causas, con referencias también a Carlos Vaudagna y Fernando Elías Whpei. Según el expediente, Busaniche habría participado en maniobras destinadas a presionar a empresarios del grupo San Cristóbal y se lo vincula además con otra causa que investiga al juez Gastón Salmain.

En febrero, el Ministerio Público Fiscal pidió 10 años de prisión para Bailaque y 6 años para Busaniche, en el marco de un expediente que ya acumula acusaciones formales contra varios imputados.