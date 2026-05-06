El Gobierno presentó una queja ante la Corte Suprema para frenar la pensión de privilegio de Cristina Kirchner

El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para revertir el fallo que obliga a restituir los beneficios previsionales a la expresidenta.

En un nuevo capítulo de la disputa legal por los haberes previsionales de privilegio que recibe Cristina Fernández de Kirchner, condenada y con prisión preventiva por corrupción, el Ministerio de Capital Humano anunció que, mediante la intervención de la ANSES, el Gobierno interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con esto busca que el máximo tribunal revoque la medida cautelar dictada previamente por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Dicha resolución judicial había ordenado a la ANSES restablecer de forma inmediata el pago de la pensión de privilegio en favor de la expresidenta.

HHqhb7TXYAAxykU El comunicado de Capital Humano.

La pelea del Gobierno para que Cristina Fernández de Kirchner no reciba la pensión de Néstor Desde la cartera liderada por Sandra Pettovello argumentan que existen múltiples razones legales que sostienen este recurso. La postura oficial califica como "especialmente inadmisible" que una persona con una condena en sede penal por delitos contra la Administración Pública acceda a una asignación de este tipo.