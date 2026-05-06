La Coviar defiende el aporte obligatorio de los bodegueros y apunta hacia la Justicia

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) salió con dureza a cuestionar la decisión del Gobierno nacional de avanzar contra el esquema de contribuciones obligatorias que financian el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y analiza ir a la Justicia para frenar la medida de la gestión de Javier Milei.

En una entrevista con MDZ Radio 105.5 -en MDZ Club-, su presidente, Fabián Ruggeri, defendió la legalidad del sistema, rechazó las críticas oficiales y advirtió que la medida tomada por la Nación "pone en riesgo" el funcionamiento de toda la política que está llevando a cabo el organismo.

“Es absolutamente improcedente. Una resolución no puede dar de baja algo que está estipulado por ley”, afirmó Ruggeri, quien sostiene que tanto el PEVI como las contribuciones obligatorias "tienen sustento legal". De esta forma, se prevé que será el primer argumento que podrían llevar ante la Justicia. De igual forma, sostuvo que la decisión sobre cómo actuar "surgirá a través del directorio".

El dirigente dio su posición y aseguró que el plan estratégico 2020 "no está vencido" y que, de acuerdo a la normativa vigente, la entidad "tiene la potestad de actualizarlo". En ese sentido, recordó que el sector ya trabaja bajo un nuevo esquema con horizonte al 2030.

“Mientras se cumplan los objetivos y la misión de la entidad, la ley nos habilita a seguir renovando el plan”, sostuvo.

Contribuciones obligatorias y cuánto recibe la Coviar

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el financiamiento, a raíz de las críticas que ha recibido la Coviar por parte de otros organismos -como Bodegas de Argentina- y también productores y bodegueros en particular.

Ante esto, Ruggeri fue tajante: el PEVI depende "en un 100%" de la contribución obligatoria que realizan los actores de la cadena vitivinícola.

“El componente principal pasa por la autosustentabilidad. Es el valor que le ponemos nosotros mismos como industria”, explicó. Sin esos aportes —que se calculan por litro elaborado, fraccionado y exportado—, el funcionamiento de la Coviar queda comprometido.

Sostuvo que la Coviar recibe, de parte de todos, los siguientes montos:

$0,79 por litro de vino común en botella

$1,19 por litro de vino fraccionado en botella con denominación de origen

En este sentido, señaló que la Coviar recibió en 2025 U$S 1,1 millón, lo que representa a unos $1.540 millones.

mendoza “Antes todo esto era viña” no es una queja vacía ni una simple nostalgia. Es una advertencia suave, una forma de recordar que Mendoza no puede explicarse sin su vitivinicultura. Canva

Ruggeri relativizó el impacto económico de la contribución en el precio final del vino e ironizó frente a lo que es el principal argumento del Gobierno Nacional. “¿Eso es lo que te saca del negocio? Cuando la carga tributaria nacional es del 62%”, cuestionó.

En ese marco, advirtió además sobre las dificultades operativas que ya genera la medida, al sostener que, si el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) deja de proveer información clave, como los volúmenes de producción y ventas, el cobro de la contribución se vuelve inviable. “Sin esos datos, no hay forma de recaudar”, señaló, por lo que no saben qué ocurrirá a futuro.

Más allá del plano legal, el titular de Coviar defendió el carácter obligatorio de la contribución como una herramienta de equidad sectorial. “Si no es obligatoria, solo una parte de la industria financia el bien común. Y el bien común debe ser pagado entre todos”, afirmó.

En parte de la defensa al accionar de la Coviar, Ruggeri apuntó contra las críticas del Gobierno nacional y de funcionarios provinciales (como Federico Sturzennegger y Rodolfo Vargas Arizu) que cuestionan los resultados del PEVI.

Ante esto, consideró que se trata de un discurso orientado a “destruir” y calificó como “absolutamente falaz” la idea de que el plan fracasó. “La Coviar no ejecuta las ventas ni la producción. Genera información, estudios y herramientas para que las empresas tomen decisiones. Los resultados dependen de múltiples factores, incluida la macroeconomía”, argumentó.

La eliminación del PEVI y fin de las contribuciones obligatorias

A través del Boletín Oficial de este martes, el presidente Javier Milei, decidió emitir la resolución 55/2026 que dispone la eliminación del aporte obligatorio que las bodegas hacían a Coviar.

El texto dice en su artículo 6: "Establécese la finalización, a partir del dictado de la presente, de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849, así como también de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)".

Además, le da un plazo de máximo de 3 meses al organismo para presentar un informe de cierre que incluye logros, uso de fondos y una rendición de cuentas.

Por lo tanto, con la finalización del PEVI, el Gobierno considera extinguida la finalidad de ese esquema de financiamiento.