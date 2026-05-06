El Senado dio despacho a la reforma constitucional que modifica la autonomía municipal

En su primera reunión tras el recambio, la Cámara de Senadores de Mendoza avanzó con el tratamiento de uno de los proyectos que más interesan en el Ejecutivo: la reforma constitucional para la modificación del artículo 197 de la Constitución provincial , referido a la autonomía municipal .

En la reunión de este miércoles, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales resolvió dar despacho al proyecto que busca modificar el artículo 197 de la Constitución provincial y adecuarlo al artículo 123 de la Constitución nacional, el cual se refiere a la autonomía municipal y sus implicancias.

De la reunión participaron el subsecretario de Justicia de Mendoza, Juan Carlos Jaliff, y la subsecretaria Legal y Técnica, Emilce Cabrera, quienes explicaron los alcances de la medida y respondieron a las consultas de los legisladores.

Jaliff explicó que el nuevo texto incorpora referencias del artículo de la Constitución nacional y establece las pautas sobre la organización de los poderes municipales, permitiendo a cada municipio definir el sistema de renovación de sus Concejos Deliberantes.

Sin embargo, señaló que las modificaciones se realizarán dentro de los marcos establecidos por la carta magna provincial, especialmente en lo referido al control del Tribunal de Cuentas y la actuación fiscal del Estado.

Desde el oficialismo confían en que el tema pueda ser tratado el próximo martes en el recinto (se definirá el lunes en labor parlamentaria) y en caso de ser aprobado, el mismo se someterá a un referéndum que se realizará en 2027 junto a las próximas elecciones.

Que incluye la reforma constitucional

El proyecto habilita a los municipios a dictar sus propias Cartas Orgánicas mediante convenciones convocadas a tal fin, respetando los procedimientos establecidos para la reforma constitucional. En aquellos casos en que no se avance en este sentido, continuará vigente la Ley Orgánica de Municipalidades.

Además, se incorpora de manera expresa la garantía de participación de los municipios en el régimen de coparticipación provincial, consolidando este esquema dentro del texto constitucional.

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la reforma no implica una mera modificación formal, sino la adecuación del derecho público provincial a los lineamientos de la Constitución Nacional.