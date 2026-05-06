Nación Seguros: Vilma Ibarra defendió el decreto para la contratación de pólizas por parte del Estado y apuntó contra María Cantero

La exsecretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra , declaró en calidad de testigo en el marco de la causa conocida como " Nación Seguros ", en la que la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del expresidente Alberto Fernández y ordenó dictar una nueva resolución.

Ibarra sostuvo que el decreto 823/2021, que estableció a Nación Seguros como entidad contratante de los seguros del Estado, siguió un proceso administrativo normal; que la eliminación del artículo sobre productores de seguros obedeció a deficiencias jurídicas detectadas por su propio equipo; y que en ningún momento Fernández le habló del decreto hasta el momento en que ella le acercó la firma.

En el acto estuvo presente Mariana Barbitta, defensora de Alberto Fernández, de quien Ibarra contestó preguntas. Previo a concurrir a prestar testimonio, la exfuncionaria revisó todos sus intercambios de mensajes con el expresidente cuando se inició el trámite del decreto, hasta la fecha de su firma, y señaló que no encontró ninguna referencia al tema. "Jamás me había hablado él de este decreto, hasta que yo fui a su oficina para la firma", dijo.

La única mención que registra, agregó, fue la consulta que ella misma le hizo sobre la conveniencia de eliminar el artículo referido a los intermediarios de seguros, a la que él respondió afirmativamente con un "ok". Asimismo descartó que el presidente hubiera tenido contacto con algún ministro o empresa de seguros con el fin de influir en las contrataciones del Estado. "No, jamás escuché nada semejante", respondió.

Vilma explicó que su Secretaría detectó al menos tres problemas que hicieron inviable su incorporación al texto final. El primero fue la falta de fundamentación: ninguno de los organismos consultados durante el trámite había explicado con sustento suficiente por qué era necesario permitir la intervención de intermediarios.

El segundo fue el uso de la expresión "si se considera", a la que calificó de "impropia para un decreto presidencial" por su carácter subjetivo y la discrecionalidad amplia que habilitaba en los funcionarios que debían aplicarla. El tercero fue la ausencia de parámetros objetivos: el artículo hablaba de "complejidad" o "volumen" del riesgo asegurado sin definir qué significaban esos términos. "¿Veinte autos, cincuenta, dos mil ochocientos?", ejemplificó Ibarra para ilustrar la vaguedad de la norma.

Por otra parte, Vilma Ibarra describió un circuito administrativo extenso que incluyó a la Oficina Nacional de Contrataciones, el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Finanzas, la Jefatura de Gabinete, la Superintendencia de Seguros y la propia Nación Seguros como iniciadora del proyecto.

Cada uno de esos organismos, detalló, intervino con sus propios dictámenes y observaciones antes de que el expediente regresara a la Secretaría Legal y Técnica para el control final y la elevación a la firma presidencial.

Ibarra explicó que fue ella quien solicitó a Eduardo Hecker, entonces presidente del Banco Nación, que contactara a Alberto Pagliano, presidente de Nación Seguros, para transmitirle las objeciones jurídicas que su Secretaría tenía sobre el artículo en cuestión. En esa linea, indicó que Hecker lo llamó y luego le envió a Ibarra un audio informándole que Pagliano había acordado con la eliminación. La ex Secretaria Legal y Tecnica reconoció haber tenido intercambios de WhatsApp con Pagliano desde su único teléfono celular, al tiempo que destacó que, según los propios mensajes de Pagliano, él también advertía irregularidades en el sector de intermediarios de seguros.

Sin embargo, sostuvo que el artículo propuesto no resolvía ese problema sino que potencialmente podía agravarlo, al dejar abierta una puerta discrecional sin respaldo normativo preciso.

Autonomía de los organismos y relación con el entorno presidencial

Finalmente Ibarra explicó que una vez que el decreto entró en vigencia, las decisiones de contratación de seguros quedaban en manos de cada organismo público, conforme a las normas del Régimen de Contrataciones del Estado. "El presidente no tiene ninguna injerencia, el vice tampoco, y los ministros de las áreas que no contratan tampoco", afirmó. Y agregó que la Secretaría Legal y Técnica tampoco intervenía en esas contrataciones concretas.

Vilma Ibarra describió su relación con María Cantero como distante y conflictiva, señalando que evitaba interactuar con ella y prefería gestionar los temas presidenciales a través de Julio Vitobello, Secretario General de la Presidencia quien estaba permanentemente cerca de Alberto y conocía su agenda real.

También aclaró que el cargo de "Secretaria Ejecutiva" de Cantero fue creado por una cuestión de nombre, pues ella no quería ser llamada "adjunta" de nadie, tomando las mismas funciones y remuneración de un cargo preexistente.

La causa Nación Seguros investiga la presunta comisión de irregularidades en el dictado del decreto 823/2021. La Cámara Federal de Casación anuló el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández y ordenó al juez Lijo dictar una nueva resolución. La testimonial de Ibarra fue solicitada por la defensa de Fernández como parte de las medidas de prueba dispuestas en esa instancia.