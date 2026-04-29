Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Nación Seguros

En un fallo dividido, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado .

La mayoría del tribunal entendió que el procesamiento presentaba defectos relevantes, especialmente en relación con la forma en que se construyó la imputación. Según ese criterio, no se respetaron plenamente las garantías del debido proceso, ya que se incorporaron hechos o elementos que no habían sido planteados con claridad en la etapa de indagatoria.