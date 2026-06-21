Crecen los cuestionamientos del PRO contra Adorni mientras Milei lo respalda públicamente

A pocos días de una nueva ofensiva legislativa para impulsar la interpelación de Manuel Adorni, referentes del PRO volvieron a cuestionar con dureza al jefe de Gabinete y reclamaron explicaciones sobre su situación patrimonial.

Las críticas coincidieron con una nueva aparición pública junto al presidente Javier Milei durante los actos por el Día de la Bandera en Rosario, una señal de respaldo político en medio de la controversia.

Uno de los dirigentes más duros fue el legislador porteño Darío Nieto, titular del bloque Vamos por Más, quien puso en duda la versión brindada por Adorni respecto del origen de sus ahorros vinculados a inversiones en criptomonedas.

n declaraciones a Radio Splendid afirmó: “Yo soy un fanático del mundo cripto. Manuel Adorni nunca formó parte de esta comunidad. Dice que en 2014 puso el dinero en bitcoin y así hice mi dinero. En 2014, los bitcoins eran nerds que se comunicaban vía Facebook y que se invertía solo para conocer cómo era. En 2014 a nivel mundial tenían solo 50 mil dólares”.

Nieto profundizó sus cuestionamientos y apuntó directamente contra la credibilidad del funcionario. “En 2014 era un mercado muy volátil que nadie entendía mucho, y la frutilla del postre es Adorni diciendo bitcÓin en vez de bitcoin; es como la escena de ‘9 Reinas’. Adorni es un gran mentiroso y toma de boludos a los argentinos. Mintió 4 veces: en la conferencia de prensa, en el Congreso, en La Nación +. Este tipo, en una sociedad que no llega a fin de mes, cambió a sus chicos de escuela, con una madurez absoluta, va y les toma el pelo, decís ‘¡Pará!’”, lanzó.

La interpelación a Manuel Adorni

En la misma línea, aunque con un enfoque más institucional, el diputado nacional Álvaro González respaldó la posibilidad de una interpelación, pero marcó diferencias respecto de una eventual moción de censura.

“Creo sí en la interpelación. La interpelación oficiaría, en este caso, como cuando vos tenés un problema judicial, de indagatoria. Después de la indagatoria te pueden procesar o te pueden desligar de la causa”, explicó en declaraciones a Radio 10.

González consideró que avanzar directamente hacia una censura sin una instancia previa de explicaciones podría beneficiar políticamente al oficialismo.

“Votar la moción de censura sin interpelación, a mí me parece que eso lleva al gobierno a ponerse otra vez en víctima y siempre la culpa es de los otros”, sostuvo.

Según su visión, la resolución del conflicto está en manos del propio Ejecutivo: “Sería un tema muy fácil de resolver. O se corre al que causó el problema, en este caso Adorni, o las resuelve el presidente pidiéndole la renuncia, como lo ha hecho con Posse y con Franco”.

El legislador también cuestionó las explicaciones brindadas hasta ahora por el jefe de Gabinete. “Para mí es incomprensible”, afirmó, al recordar que Adorni había anticipado que respondería sobre su patrimonio ante la Justicia.

“Cincuenta y cuatro días después aparece con una declaración jurada que no tiene nada que ver con lo que dijo”, precisó, al considerar que la documentación presentada no despejó las dudas existentes.

Lo que se viene en el Congreso

La discusión tendrá un nuevo capítulo el próximo martes en Diputados. La sesión especial convocada por la oposición reúne 41 firmas y busca debatir pedidos de interpelación, informes y mociones vinculadas al caso Adorni.

Sin embargo, González advirtió que alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir el debate será una tarea compleja y que, aun consiguiendo quórum, los dos tercios requeridos para tratar los proyectos sobre tablas aparecen fuera de alcance.

Por eso, el escenario más probable sigue siendo el emplazamiento de las comisiones para acelerar los dictámenes y preparar una futura discusión en el recinto.