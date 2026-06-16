El PRO acorrala a Manuel Adorni y le exige a Javier Milei que tome una decisión

El PRO endureció su postura frente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y reclamó que se presente ante el Congreso para brindar explicaciones sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta. Sin embargo, desde el espacio que lidera Mauricio Macri consideran que la solución al conflicto no debe recaer sobre el Parlamento, sino sobre el propio Gobierno nacional.

El diputado Álvaro González fue quien expresó con mayor claridad la posición del partido amarillo. Según sostuvo, la continuidad de Manuel Adorni es una cuestión que debe resolver la Casa Rosada y no el Congreso mediante una eventual moción de censura. “Es un problema del Gobierno”, resumió el legislador al cuestionar la intención de trasladar la responsabilidad a la oposición.

En esa línea, González planteó que existen dos caminos posibles: la renuncia voluntaria del funcionario o un pedido expreso del presidente Javier Milei para que abandone el cargo. A su criterio, cualquiera de esas alternativas sería más efectiva que una discusión parlamentaria sobre su permanencia. “Si Adorni no quiere renunciar, el Presidente puede pedirle la renuncia. La decisión está en manos del Ejecutivo”, remarcó.

Desde el PRO también manifestaron reparos sobre la utilidad de una moción de censura. Para González, una eventual aprobación de esa herramienta no resolvería el problema de fondo y podría incluso derivar en una situación de mayor incertidumbre institucional. Además, advirtió que el oficialismo podría desentenderse políticamente de una decisión impulsada por la oposición.

El diputado recordó que el propio Gobierno ya recurrió a cambios en la Jefatura de Gabinete cuando consideró que era necesario. Por eso, mencionó los antecedentes de Nicolás Posse y Guillermo Francos como ejemplos de decisiones que fueron tomadas directamente por el Presidente. “No es ciencia oculta”, afirmó al insistir en que el camino debería ser el mismo si la situación de Adorni se vuelve insostenible.

Más allá de la discusión sobre su continuidad, el principal reclamo del PRO apunta a que el funcionario comparezca ante el Congreso. González sostuvo que Adorni debe responder las preguntas vinculadas con su situación patrimonial y aclarar las inconsistencias que, según la oposición, todavía persisten. “Lo que pretendemos es que venga al Congreso y explique lo que hasta ahora parece inexplicable”, señaló.

El legislador también cuestionó las explicaciones brindadas hasta el momento por el jefe de Gabinete y consideró que sus intervenciones públicas no lograron despejar las dudas existentes. Según expresó, cada intento de aclaración terminó generando más interrogantes que certezas.

Aunque Adorni tiene previsto presentarse ante el Senado, en el PRO consideran que esa instancia no alcanzará para cerrar la controversia. En el partido entienden que el caso genera una incomodidad adicional por el perfil político que construyó el funcionario desde el oficialismo y sostienen que las explicaciones deberán ser exhaustivas para recuperar credibilidad.

Mientras el bloque del PRO aguarda una reunión formal para fijar una posición institucional, González adelantó que insistirá ante sus compañeros con una postura clara: el Gobierno debe hacerse cargo de la situación y definir si respalda o no la continuidad de Adorni, sin trasladar al Congreso una decisión que considera exclusivamente del Poder Ejecutivo.