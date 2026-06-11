El PRO arremetió contra Manuel Adorni por sus contradicciones: "Es una falta grave"

El PRO salió a cuestionar con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , luego de que reconociera haber omitido la inclusión de ahorros en sus declaraciones juradas patrimoniales, una admisión que para el partido de Mauricio Macri contradice las explicaciones que había brindado previamente tanto en el Congreso como en declaraciones públicas.

La fuerza amarilla tomó distancia de la defensa que la Casa Rosada mantiene sobre el funcionario, quien enfrenta investigaciones judiciales vinculadas al crecimiento de su patrimonio y viene siendo objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores de la oposición.

En un pronunciamiento público, el PRO consideró que la situación constituye "una falta grave" y apuntó contra las explicaciones ofrecidas por Adorni. "Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", sostuvo el partido.

La crítica se produjo después de que el jefe de Gabinete admitiera que mantuvo fuera de sus declaraciones juradas alrededor de US$500.000 correspondientes a ahorros acumulados durante años junto a su esposa, una situación que había atribuido a un "error" que arrastró durante sucesivas presentaciones patrimoniales.

Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible. En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos…

Desde el PRO vincularon el episodio con la necesidad de preservar la credibilidad del proceso político que encabeza el Gobierno. "En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura", señalaron.

En esa línea, reclamaron mayores estándares de transparencia para los funcionarios públicos y advirtieron sobre el impacto político de este tipo de controversias. "No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", agregaron.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a las declaraciones que Adorni había realizado durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, cuando rechazó cualquier irregularidad vinculada a su patrimonio. En aquella exposición afirmó que "en el componente público se encuentra el detalle de todos los bienes que componen mi patrimonio" y remarcó que "nunca existió ocultación alguna".

Las nuevas explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete reabrieron el debate sobre esas afirmaciones, ya que el propio funcionario reconoció posteriormente que los ahorros no habían sido incorporados a la documentación presentada ante los organismos de control.

Además, Adorni sostuvo que mantuvo esos fondos fuera del circuito formal para evitar que fueran alcanzados por decisiones de la dirigencia política tradicional, una argumentación que para sus críticos implica reconocer que la omisión fue deliberada y no simplemente el resultado de un error administrativo.