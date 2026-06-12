Ultimátum del PRO a Javier Milei: "Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni"

El PRO volvió a pronunciarse por el escándalo que atraviesa Manuel Adorni y le pidió a Javier Milei que lo eche tras haber mentido en su situación patrimonial.

A 24 horas de un comunicado cuestionando al jefe de gabinete, el partido amarillo lanzó otro posteo, aún más crítico: "Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni".

Este jueves, en tanto, indicaron que "lo de Manuel Adorni es una falta grave". "Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible. En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura", instaron.

"No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige", concluyeron.

Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni.

Se trata de una nueva presión del espacio que lidera Mauricio Macri, quien atraviesa el peor momento en el vínculo con los libertarios desde inició la gestión de Milei.

Horas antes, el diputado cordobés Juan Schiaretti le pidió la renuncia al jefe de gabinete, luego de que el funcionario haya mentido en el Congreso por su situación patrimonial.

Mediante un posteo en X, el exgobernador afirmó: "Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más".

En ese marco, la oposición consiguió convocar una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio, con un temario que incorpora cinco pedidos de interpelación capaces de derivar en un voto de censura a Manuel Adorni.