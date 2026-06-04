La batalla por la VTV sumó un nuevo capítulo con cruces entre el PRO y Axel Kicillof

La batalla por la Verificación Técnica Vehicular (VTV) suma un nuevo capítulo en tierras bonaerenses. Desde el bloque de senadores del PRO cruzaron con dureza a Axel Kicillof por no adherir a las modificaciones del sistema reglamentadas por el Gobierno nacional, mientras que desde la provincia defienden el viejo sistema y apuntan contra Javier Milei por el estado de las rutas

Tras la oficialización del Gobierno nacional de la desregulación del sistema de la VTV , desde el PRO salieron con los tapones de punta a cuestionar la negativa de Axel Kicillof a adherir a la provincia de Buenos Aires al nuevo sistema.

El encargado de marcarle la cancha al Ejecutivo fue Pablo Petrecca, presidente de la bancada amarilla en el Senado provincial, acusando al gobernador de sostener un modelo “viejo y agotado” y de estar “siempre tarde” complicándole la vida a los bonaerenses.

"Lo que hoy está haciendo nación confirma algo que venimos planteando hace tiempo: la VTV necesita modernizarse. Hace falta más competencia, más talleres habilitados, menos burocracia y un sistema que le facilite la vida a los vecinos en lugar de complicársela", afirmó el legislador PRO , recordando que en marzo presento en la Legislatura un proyecto similar al implementado por el Gobierno nacional

Para Petrecca la decisión del Gobierno nacional de avanzar hacia un modelo abierto y competitivo no hace más que ratificar el diagnóstico de que la provincia de Buenos Aires debe hacer una actualización integral para romper con las trabas que asfixian a los bonaerenses. “No tiene sentido sostener un sistema viejo cuando existen alternativas que permiten mejorar el servicio, facilitarle la vida a los vecinos y garantizar los mismos estándares de seguridad", remarcó el hombre fuerte de Mauricio Macri en la Legislatura bonaerense.

Desde el PRO sostienen que la resistencia de Axel Kicillof a plegarse a los cambios nacionales de la VTV deja en evidencia que prefiere mantener un esquema burocrático antes que aliviarle el bolsillo y los tiempos a la gente. Y destacaron que sumar talleres y centros técnicos habilitados es la única salida viable para dinamizar el servicio, garantizando la transparencia mediante el libre mercado y los precios competitivos.

Un embudo de 135 municipios

Según el PRO el nudo del conflicto está en la alarmante falta de infraestructura para cubrir el territorio provincial. Actualmente en la provincia de Buenos Aires hay 54 plantas fijas y 11 móviles para atender las necesidades de los 135 municipios bonaerenses.

Esto se traduce en un eterno calvario para los ciudadanos de los pueblos del interior provincial que se ven en la obligación de recorrer cientos de kilómetros para poder realizarle la VTV de sus vehículos.

Pablo Petrecca aclaro que su proyecto para reformar la VTV - presentado en marzo- "no implica flexibilizar los controles ni disminuir las exigencias de seguridad vial", sino romper un esquema cerrado que encarece los costos para los conductores. "Cuando existen más prestadores, el vecino tiene más opciones, más comodidad y mejores precios", argumentó el jefe del bloque de senadores bonaerenses amarrillos.

La respuesta de Kicillof: rutas rotas y la culpa es de Milei

El encargado de salir a frenar la embestida opositora fue el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. El funcionario defendió la postura de la provincia cargando contra Milei, argumentando que relajar los controles en un contexto de abandono de la infraestructura vial nacional es una "irresponsabilidad".

“No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”, retrucó el titular de la cartera de transporte que responde políticamente al líder del Frente Renovador.

Martin Marinucci Martín Marinucci, Ministro de Transporte bonaerense Foto: prensa Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires

Para el Ejecutivo, la caída en la inversión del Gobierno nacional en el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la Provincia tiene un impacto directo sobre el parque automotor.

Interpretando que circular por una red vial nacional abandonada desde hace más de dos años genera un desgaste destructivo en los neumáticos, la suspensión y el tren delantero de los autos, por lo que estirar los plazos de las verificaciones técnicas resulta un contrasentido peligroso.

Bajo esta premisa, Martín Marinucci cargó de lleno contra el discurso libertario del "fin del monopolio", advirtiendo que la desregulación extrema diluye los mecanismos reales de fiscalización. Para la Provincia, la VTV debe seguir siendo un filtro riguroso y confiable capaz de detectar fallas mecánicas antes de que se transformen en tragedias viales.

Afilándose los tapones, agregó: “La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina”.

Por último, el funcionario massista aprovechó, de pasada, para pegarle un cachetazo al jefe de Gabinete libertario, "los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar".

Eso si el funcionario del ejecutivo bonaerense en su defensa, omitió hablar de cómo afectan a los vehículos el mal estado de las rutas provinciales, cuyo mantenimiento depende del estado provincial.