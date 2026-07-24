El presidente del Episcopado reveló cómo sería la eventual visita del papa León XIV a la Argentina

La posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina volvió a tomar fuerza luego de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) , monseñor Marcelo Colombo , quien aseguró que existen señales que permiten mantener el optimismo, aunque remarcó que todavía no hay una decisión oficial.

“Dependemos de la confirmación de la Santa Sede para saber si viene León XIV”, sostuvo el arzobispo durante una entrevista con radio La Red. En ese sentido, explicó que los trabajos preparatorios que se realizan responden a la necesidad de contar con un diagnóstico previo para organizar una eventual visita papal.

De todos modos, Colombo afirmó que percibe indicios alentadores. “Creemos que, dados algunos signos o gestos, se va a ir confirmando esto, pero formalmente no hay ninguna determinación”, expresó.

Según explicó el presidente del Episcopado, la Argentina forma parte de una recorrida regional que analiza el Vaticano. “Sería Perú, Uruguay y Argentina . Esos tres países están en la agenda y en el deseo del Papa”, afirmó.

Además, insistió en que existe una voluntad del Pontífice de visitar el país. “ La visita a la Argentina está en el deseo del Papa . Existe una voluntad de que venga al país”, señaló. Incluso describió el clima que observa dentro de la Iglesia con una frase contundente: “Es un deseo a voces”.

No obstante, Colombo evitó confirmar los rumores que mencionan un posible viaje durante los primeros días de noviembre y reiteró que cualquier definición dependerá de la confirmación formal de la Santa Sede.

¿Qué ciudades podría recorrer León XIV?

El arzobispo explicó que el itinerario dependerá del tiempo disponible, ya que este tipo de viajes suelen extenderse. “Nuestro deseo es que pueda visitar muchos lugares del país, pero estos viajes suelen ser de tres días”, indicó.

En ese contexto, mencionó a Córdoba como una de las ciudades que habitualmente aparece entre las alternativas por su tradición religiosa. Además, consideró que una eventual visita debería ir más allá de una celebración litúrgica. “Debería ser más que una misa”, sostuvo, aunque evitó dar una cifra estimada de cuántos fieles se pueden juntar.

La llegada del nuevo nuncio y el vínculo entre el Vaticano y la Argentina

Las declaraciones de Colombo coincidieron con la llegada a Buenos Aires del nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien fue recibido por el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, por instrucción del canciller Pablo Quirno. Del encuentro también participaron el propio Colombo y el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Raúl Pizarro.