La furia "antirracista" sigue en escalada y llegó al sitio web del Senado de Mendoza: "Que empiecen los juegos"

El Senado de Mendoza volvió a sufrir con su sitio web , ya que fue víctima este viernes de un nuevo hackeo a su página, pero esta vez se involucró a la tan mencionada campaña "antirracista" que surgió en medio de la competencia del Mundial de Fútbol de la Selección, con mensajes y acusaciones contra nuestro país de distintos influencers y reconocidos personajes a nivel mundial, quienes sostienen que Argentina "es un país racista" .

En este caso, el sitio web del Senado aparece con un fondo negro y una foto de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Arriba de la foto de Tapia, hay un mensaje con el nombre de usuario del supuesto hacker, llamado "Bl33DR00T"; y hacia abajo el texto que hace referencia a esta campaña de la que aún se sigue hablando y tiene como foco principal el comportamiento argentino: "No hay nada justo en Argentina; tú no eres la justicia. Mientras un país esté plagado de racistas corruptos y miembros de milicias, nunca se hará lo justo y correcto. Ahora somos nosotros quienes te juzgamos", indican.

Por otro lado, un hipervínculo hacia la red social X redirige hacia un posteo del usuario @bl33dr00t, que dice lo siguiente: "Acabamos de llegar a Argentina; ¿qué va a hacer Interpol al respecto? Bueno, que comiencen los juegos".

En su posteo, mencionaron a usuarios institucionales, como el propio Senado de Mendoza; la Policía Federal; la Interpol y hasta el FBI.

Argentina, ¿país racista?

Tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, se desencadenó una campaña de críticas en redes hacia Argentina que involucró a actores, intelectuales y políticos internacionales con fuertes acusaciones de racismo contra el país.

El actor estadounidense Samuel L. Jackson compartió una publicación en la que sostenía: "Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista". Y convocó a las personas negras a no apoyar a la albiceleste en la Final.

La congresista estadounidense demócarata Jasmine Crockett sostuvo que el apoyo que recibió España durante la final del Mundial estuvo relacionado con un supuesto "historial racista" de la Argentina.

"La genialidad colectiva se impuso al individualismo deslumbrante para asegurar la Copa del Mundo para España. Una multiculturalidad sana y funcional también compartió la gloria. El fútbol logró superar -aunque fuera por poco- la desenfrenada mercantilización y las maniobras corporativas que estuvieron a punto de acabar con su espíritu", señaló en sus redes Yanis Varoufakis, economista greco-australiano y referente de la progresía europea.

Otro hackeo al Senado de Mendoza

Como se dijo, esta no es la primera vez que hackean el sitio web del Senado. El 30 de mayo del 2023 la Cámara Alta informó que ingresaron a la cuenta de Google y borraron todas las sesiones que estaban cargadas en el canal de YouTube. Ante eso, se realizó una denuncia penal ante el Ministerio Público.

"Hubo un hackeo que no nos permite el acceso al canal de YouTube. Estamos radicando la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y hemos puesto en funcionamiento un canal alternativo para la transmisión hasta tanto se recupere el canal", confirmó en aquel momento a MDZ el entonces secretario de Comunicación Institucional de la Cámara de Senadores, Ariel Ortíz.