Cuántas parcelas expropiarán en Guaymallén para ampliar la calle Urquiza

La Cámara de Senadores otorgó sanción final este martes al proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación una serie de terrenos destinados al ensanche de la calle Justo José de Urquiza, en el departamento de Guaymallén. La propuesta fue aprobada por unanimidad y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La iniciativa contempla la expropiación parcial de 15 parcelas ubicadas sobre calle Urquiza, en el tramo comprendido entre Pedro del Castillo y Bandera de los Andes.

Durante el tratamiento del proyecto, la senadora radical Evelin Pérez explicó que la iniciativa forma parte del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Guaymallén, aprobado en 2018, el cual establece una serie de acciones destinadas a ordenar y mejorar la red vial del departamento.

Señaló que el crecimiento urbano del Gran Mendoza se produjo, en muchos casos, de manera desordenada, "lo que hace necesaria la intervención" sobre distintas arterias para garantizar una mejor conectividad y una circulación más segura. Agregó que esta problemática se presenta especialmente en los distritos de Villanueva, Dorrego y San José , donde surgió la necesidad de impulsar esta propuesta.

Pérez indicó que el proyecto forma parte de un trabajo integral que comprende un total de 64 parcelas sobre ese tramo de calle Urquiza , de las cuales únicamente 15 requerirán expropiación parcial. Asimismo, destacó que las superficies afectadas representan porcentajes reducidos de cada propiedad y que, en ningún caso, comprometen la habitabilidad de las viviendas.

La senadora también remarcó que el municipio "realizó un abordaje social con los propietarios involucrados" y que "existe conformidad" de los vecinos respecto de las afectaciones previstas, lo que permitió avanzar con la iniciativa en el marco del ordenamiento territorial.

El objetivo de la medida es permitir la ampliación de la calzada para mejorar la circulación vehicular y reforzar la seguridad de los peatones que transitan diariamente por esa zona.

La propuesta se enmarca en la aplicación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Guaymallén, específicamente en el Programa Estructurante 6, Subprograma 1, Proyectos 1 y 6, orientados a la prolongación de calles y la regularización de afectaciones en la trama vial.

Con la aprobación definitiva por parte del Senado, el proyecto quedó convertido en ley, habilitando el avance de las acciones necesarias para concretar el ensanche de una de las arterias más importantes para la conectividad entre distintos sectores del departamento de Guaymallén.

Obras en la calle Urquiza de Guaymallén

Mientras tanto, Guaymallén avanza con su proyecto integral de recuperación y ordenamiento del espacio público en calle Urquiza. Luego de la demolición de la antigua calzada, los trabajos se concentran en la construcción de nuevos drenajes pluviales y la renovación de instalaciones de agua potable y cloaca, reemplazando cañerías e incorporando nuevas conexiones domiciliarias.

La intervención integral abarca el tramo comprendido entre Bandera de Los Andes y Godoy Cruz donde se renovarán por completo redes de cloacas y agua, alumbrado público, carpeta asfáltica, veredas, esquinas, rampas y mobiliario urbano. El actual frente de obra se desarrolla desde Pedro del Castillo (donde hay tránsito reducido) a Godoy Cruz.

Entre los detalles de este proyecto se destacan el refuerzo de la calzada en la intersección con Pedro del Castillo, donde se colocará hormigón de 22 cm. a fin de aumentar su capacidad de soporte a vehículos pesados.

Obras en la calle Urquiza de Guaymallén Prensa Guaymallén.

La obra apunta a recuperar la calzada y su entorno para mejorar y garantizar la seguridad del tránsito y la circulación tanto vehicular como peatonal, renovando sustancialmente la calidad del espacio público.

Para cumplir esta meta ya se puso en marcha la demolición de la calzada existente para avanzar en la creación de una nueva base estructural, sobre la que se desarrollarán la carpeta de concreto asfáltico, veredas y esquinas. También, sobre el margen Este, se construirá una ciclovía incorporando de esta forma al ciclista a la traza de la calzada en un carril exclusivo y seguro.

Este concepto de recuperación integral de espacios públicos contempla también equipamiento urbano y una nueva forestación, compuesta de especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima de menor requerimiento hídrico.

En lo que respecta al drenaje urbano, para las cunetas y alcantarillas el proyecto adapta pendientes y secciones lo que evitará futuros desbordes pluviales.