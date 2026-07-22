Melody Rakauskas reclamó mantener el embargo y la prohibición de salida del país de Fernando Espinosa

Melody Rakauskas le pidió al Tribunal de Feria N2 que intervenga durante el receso judicial de invierno para que resuelva una serie de cuestiones que considera urgentes en la causa en la que hasta hace pocos días fue sobreseído el intendente de La Matanza , Fernando Espinoza .

Entre los principales pedidos de la querellante figuran la confirmación de la prohibición de salir del país sin autorización judicial, el mantenimiento del embargo sobre los bienes del jefe comunal y la adopción de medidas de protección para la denunciante, tras la decisión de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que revocó el sobreseimiento del funcionario y ordenó que el juicio oral avance "a la mayor brevedad".

La semana pasada, la Sala III de Casación dejó sin efecto la resolución dictada en febrero de este año por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N16, que había apartado a Melody Rakauskas como querellante por haber quedado transitoriamente abogado y, en consecuencia, había sobreseído a Espinoza por inexistencia de acusación. Los camaristas Alberto Huarte Petite y Horacio Dias entendieron que esa decisión fue arbitraria, restituyó a la denunciante en su rol de querellante y dispuso la continuidad del proceso hasta la realización del debate oral .

En su escrito, Melody Rakauskas , representada por el abogado Ignacio Barrios, sostuvo que el inicio inmediato de la feria judicial “genera un escenario de incertidumbre respecto de las medidas cautelares que pesan sobre el imputado”. Por ese motivo solicito que el tribunal certifique expresamente que la prohibición de salir del país sin autorización judicial y el embargo patrimonial se mantengan vigentes.

Para la querella, la propia defensa de Fernando Espinoza reconoció en un planteo de nulidad reciente que las restricciones continúan vigentes, al mencionar expresamente la imposibilidad de viajar al exterior sin autorización judicial y el embargo sobre sus bienes. Según la presentación, ese reconocimiento demuestra que las cautelares mantienen utilidad para asegurar la comparecencia del imputado al futuro juicio oral.

En paralelo, Melody Rakauskas reclamó que se dicten disposiciones específicas para proteger su integridad durante el trámite de la causa: la prohibición de cualquier contacto directo o indirecto por parte de Fernando Espinoza, mantener en reserva su domicilio y cualquier dato que permita identificar su ubicación y que las comunicaciones judiciales se canalicen exclusivamente por medios electrónicos y a través de su abogado. Por otra parte, la exsecretaria de Espinosa dejó a consideración del tribunal la intervención de un organismo especializado para que adopte medidas adicionales.

La causa que tramita en el fuero criminal nacional de la ciudad se originó en 2021, cuando Melody Rakauskas denunció que Fernando Espinoza intentó abusar sexualmente de ella en su domicilio, hecho que el jefe comunal negó férreamente. A partir de allí, el expediente atravesó diversas instancias procesales. En febrero de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal N16 resolvió el sobreseimiento de Fernando Espinosa tras considerar que la falta transitoria de abogado por parte de la querellante equivalía al abandono de la acusación.

Sin embargo, la Sala III de Casación revocó esa decisión al considerar que el apartamiento de la víctima carecía de fundamento suficiente y ordenó que el juicio oral se lleve adelante con la mayor celeridad posible.