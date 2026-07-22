Pese al acuerdo por los fondos, la CGT, las CTA y organizaciones sociales marchan al Congreso contra el Gobierno

Las centrales obreras, la UTEP y agrupaciones de jubilados confluirán este miércoles frente al Congreso en rechazo a las políticas económicas de la administración de Javier Milei.

Desde la conducción de la central obrera remarcaron que esta marcha conjunta representa el inicio de una nueva etapa en el esquema de protestas.

Pese a las negociaciones y los entendimientos alcanzados en las últimas semanas para evitar modificaciones en la caja sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) reactiva su agenda de protesta en las calles. En una muestra de unidad con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y agrupaciones de jubilados, el movimiento obrero encabezará una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso de la Nación.

La concentración principal está pautada para este miércoles a partir de las 15 horas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes se desplazarán hacia las puertas del Palacio Legislativo.

Ejes del reclamo y reactivación del plan de lucha La movilización tendrá como banderas centrales la defensa del sistema previsional, la exigencia de una recomposición urgente para los haberes jubilatorios y el rechazo generalizado al programa económico del Ejecutivo nacional.

Desde la conducción de la central obrera remarcaron que esta marcha conjunta representa el inicio de una nueva etapa en el esquema de protestas, luego del paréntesis operativo que significó el desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

En ese sentido, los referentes gremiales advirtieron que el cronograma de acciones continuará el próximo 7 de agosto con la tradicional marcha por San Cayetano, al tiempo que no descartan la convocatoria a un nuevo paro general si el Gobierno no abre canales de respuesta.