Guiño del Gobierno a la CGT: modificó por decreto la reforma laboral y los sindicatos recuperan fondos claves

El Gobierno modificó la reglamentación de la reforma laboral y habilitó un esquema que mejora el financiamiento de los sindicatos. La medida, que era seguida con expectativa por la CGT en las últimas semanas, quedó oficializada este lunes mediante el decreto 612/2026 y revierte algunos de los límites que habían generado mayor preocupación entre las organizaciones gremiales.

La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, aunque lleva fecha del viernes 17 y establece que sus disposiciones rigen desde el momento de la firma. Ese detalle no es menor, ya que podría impactar sobre acuerdos paritarios cerrados entre ambas fechas.

El decreto está firmado por el presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , de cuya cartera depende la Secretaría de Trabajo.

La modificación introduce tres cambios centrales en el régimen de aportes patronales destinados a los sindicatos. En primer lugar, elimina el límite del 2% que la reglamentación fijaba para los aportes extraordinarios que las empresas pueden realizar a las entidades gremiales.

Además, redefine la base sobre la cual se calcularán esos aportes. A partir de ahora dejarán de computarse únicamente sobre el salario básico convencional y pasarán a calcularse sobre la remuneración integrada por el básico más los adicionales fijos y mensuales.

Diego Santilli convenció a los Milei de modificar parte de la reforma electoral y construir puentes con la CGT

En el texto modificado se establece que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador, tales como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”.

Como tercer punto, el decreto establece que esos fondos deberán tener una asignación específica por parte de los sindicatos, incorporando una obligación sobre el destino de los recursos que reciban.

La CGT prepara marchas sucesivas

Estos guiños de tregua de la gestión libertaria a la central obrera ocurren luego de que la CGT confirmara medidas para esta semana. Tras el paréntesis que significó el Mundial, la conducción cegetista acordó con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) un cronograma de movilizaciones que comenzará el 22 de julio con una marcha junto a los jubilados frente al Congreso.

La convocatoria buscará respaldar el reclamo de los adultos mayores, pero también exhibir una foto de unidad entre las principales centrales sindicales y las organizaciones sociales.

La siguiente convocatoria será el 7 de agosto, en coincidencia con la tradicional peregrinación de San Cayetano, una jornada que cada año reúne a sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la economía popular bajo consignas vinculadas al trabajo, el empleo y la situación social.

La tercera protesta no tiene fecha definida porque dependerá de cuándo el Gobierno convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La intención de la CGT es movilizarse el mismo día en que se reúna ese organismo.

El cronograma acordado prevé además una cuarta manifestación durante la tercera semana de agosto, que tendrá como destino el Ministerio de Economía. Frente al Palacio de Hacienda, los sindicatos buscarán visibilizar su rechazo a la política económica de la administración de Milei.