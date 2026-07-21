Quién es Mario "Pato" Russo, el as de Victoria Villarruel que trabajó con Guillermo Moreno y acercó la idea de "casta" a Javier Milei

En su guerra a cielo abierto contra Victoria Villarruel , la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich , apuntó directamente al seno de la vicepresidenta con una denuncia contra su principal colaborador, Mario "Pato" Russo . Se trata de un joven consultor que trabajó con Javier Milei en 2021, que fue parte del equipo de Guillermo Moreno y que cargó de identidad a La Libertad Avanza.

La denuncia la hizo el jueves Cristian Larsen, el joven que sigue los movimientos de Bullrich desde la secretaría parlamentaria del bloque oficialista. Fue ante la Policía por una serie de "aprietes" y "amenazas" que Russo habría propagado contra el equipo de trabajo de la exministra de Seguridad. La denuncia llegó al despacho del juez federal Marcelo Martínez di Giorgio, quien ordenó un mes de custodia para Larsen.

En el entorno de Russo indicaron a MDZ que el asesor de Villarruel "ni siquiera fue notificado de la denuncia". "Es inapropiado que se esté hablando de esto sin que se lo haya notificado", agregaron.

Esta no es la primera vez que Russo, uno de los fundadores de La Libertad Avanza en 2021, recibe una denuncia del estilo. En junio de 2022 Lilia Lemoine, con quien Russo había trabajado en la campaña del año anterior para llevar a Milei y a Villarruel al Congreso, lo denunció por " agresiones físicas " durante un acto libertario en Lanús.

"A mí me da estupor que semejante bestia sea la mano derecha de LA PRESIDENTE DEL SENADO y que circule por mi lugar de trabajo", dijo Lemoine en referencia a la convivencia entre ambos en el Congreso de la Nación. "NUNCA en toda mi vida me pasó algo así en un entorno laboral", remarcó en un mensaje en X. Un mes después esa misma denuncia quedó desestimada en la Justicia bonaerense.

Russo trabajó con Javier y Karina Milei desde finde 2020. Trabajó en el armado para participar de las elecciones de medio término en representación de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro del mundo libertario, a él le asignan dos hitos que marcaron a La Libertad Avanza. El más determinante fue el de apuntar contra "la casta política", algo que ni siquiera inventó él mismo. Cualquiera que haya leído a a los italianos Antonio Gramsci o Beppe Grillo conoce el término.

Javier Milei vivió un tenso momento en la Bolsa de Comercio Juan Mateo Aberastain

El segundo tiene que ver con poner un halcón de logo del partido. "Se estaba por mandar a hacer el isologo de La Libertad Avanza e iban a poner una paloma. Fue cuando empezaba la etiqueta de 'halcones' y 'palomas' entre Bullrich y Rodríguez Larreta en el PRO. Él frenó todo y fijo que ahí debía ir un halcón", recordó un militante libertario que ya no está en las tropas oficialistas.

En una entrevista con la revista Crisis, Russo recordó cuál fue la táctica para ir a esa elección y conseguir dos bancas en el Congreso: "El único que puede romper con la polarización entre kirchneristas y macristas es Javier, porque quien la rompa tiene que ser de una potencia rara. Entonces fuimos por el 30% de los votantes que tienen entre 16 y 28 años. Apuntamos a un 30% de ese total. Ahí, les dije que si a ese tercio lo ganábamos, llegábamos a dos cifras, porque algo más íbamos a pescar. Había que ir en busca de todos los pibes, sin importar de qué comuna eran. Yo quería un rockstar con campera de cuero que íbamos a equilibrar con una mujer conservadora para ir a discutir ese voto".

La expulsión de Russo de La Libertad Avanza

Al igual que tantos otros dirigentes que trabajaron para que Milei ganara la elección en 2021 y llegara al poder en 2023, Russo fue expulsado de La Libertad Avanza antes de la elección presidencial. "Lo que hizo Milei fue un desastre, traicionó a todos", dijo en aquel entonces y remarcó: "Vi a los garcas más grandes respetar a la militancia, en cambio vi a Javier cagar a toda la militancia, a los pibes que laburaron para él".

Un tiempo después de su salida oficial de La Libertad Avanza pudo reflexionar, en diálogo con MDZ, sobre su vínculo con Javier Milei: "No hubo un detonante, éramos temperamentos incompatibles, dos pibes de barrio irascibles. Tuvimos diez peleas y en un momento no dio para más".

La hermana del presidente estuvo a cargo de la salida de Marra de la jefatura del bloque Foto: Noticias Argentinas

Russo se mantuvo alejado de la superficie política, mientras mantenía sus fluidas conversaciones contra otros de los que sufrieron la guillotina libertaria, como Carlos Kikuchi, Emmanuel Dannan y Ramiro Marra. Durante ese tiempo también trabajó en 2024 como asesor en comunicación con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, que intentó lavar su cara con el relanzamiento de Principios y Valores

Hasta que en 2025, la propia Villarruel, otra víctima del modelo de adhesión libertaria que impone Karina Milei, lo suma a su equipo de trabajo. El propio Russo le aclaró a MDZ que su trabajo con la vicepresidenta comenzó una vez terminado su rol de asesor de Moreno. Primero estuvo en el Senado como asesor sin cargo —un reflejo de lo que era Santiago Caputo en Casa Rosada— y luego directamente como Director General del Cuerpo de Asesores en el Senado de la Nación. Esto ocurrió luego de la salida de la secretaria administrativa, María Laura Izzo.

Y eso volvió a revivir la polémica dentro de La Libertad Avanza. Y, como suele ocurrir cada vez que hay un revuelo dentro de la fuerza oficialista, Lemoine sacó a relucir una teoría conspirativa. "Mario Russo era colega de trabajo de mi expareja, Manuel Gorostiaga. Trabajaban para Silvia Majdalani (número dos de la exAFI de Mauricio Macri). El plan era infiltrar, controlar y de ser necesario DETONAR a Javier Milei. Este era el dato que me faltaba para confirmarlo. Villarruel fue puesta convenientemente ahí. Todo lo que dijo Javier Negre (director de la Derecha Diario, portal ultraoficialista alineado con Karina Milei) cobra un sentido aún más fuerte. Los servicios deben trabajar para mantener la democracia, no controlarla".

El trabajo de Mario "Pato" Russo en el Senado con Victoria Villarruel

Desde el Senado, Russo trabajó todo este tiempo para mantener un perfil activo de la vicepresidenta en el Senado y diferenciarla de Javier Milei. Para eso, trabaja en redes sociales con una serie de cuentas de supuestos "fans" de la vicepresidenta que difunden su actividad oficial y extraoficial como vicepresidenta de la Nación.

Además, aporta a la construcción de un perfil ideológico nacionalista de derecha conservadora que se diferencie lo más posible del alineamiento con Estados Unidos e Israel que propaga el presidente Javier Milei.

Pero el trabajo de Russo en política no arrancó con La Libertad Avanza en 2021, sino mucho antes, cuando ni siquiera imaginaba que terminaría siendo la mano derecha de la vicepresidenta. Nació en 1981 en Bahía Blanca y se formó como politólogo en la Universidad del Comahue. Su primer desafío fue dentro del kirchnerismo en 2007, de la mano de Federico Susbielles, candidato a intendente de su ciudad. Allí fue el coordinador de los cuadros técnicos en la campaña.

Luego pasó por el armado de Francisco De Narváez hasta que en 2015 trabajó en Cambiemos dentro de la campaña de Héctor Gay para ser intendente de Bahía Blanca.

Este fue el camino que trazó Mario "Pato" Russo, un joven que se lo suele ver cabizbajo por los pasillos del Senado de la Nación. Con su pelo largo, su barba y sus trajes apretados, el principal asesor de la vicepresidenta se mueve por los pasillos del poder, entre lo residual y lo dominante de la política argentina.