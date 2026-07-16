"Son un ejemplo para todos nosotros": el Senado homenajeó a la Selección argentina y dejó un mensaje para la política

En una sesión marcada por la tensión entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich y el debate por la ley de tierras, el senador radical Flavio Fama pidió la palabra para destacar al equipo campeón como modelo de unidad para la dirigencia.

Entre camisetas albicelestes y con la emoción a flor de piel tras el triunfo de la Selección contra Inglaterra, la sesión del Senado arrancó en un escenario político cargado. Los enfrentamientos no quedaron de lado y el cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo notar. Sin embargo, el fútbol volvió a imponerse en la agenda política, en este caso a través de una iniciativa impulsada por el senador radical por Catamarca, Flavio Fama, quien eligió destacar el valor colectivo del equipo nacional por encima de las figuras individuales.

El legislador sostuvo que el seleccionado representa un ejemplo que trasciende el fútbol y alcanza también a la política: "No me voy a referir a estrellas ni a las individualidades. Creo que no hace falta. Es un grupo de personas que nos ha dado un ejemplo". Citó al Martín Fierro con su icónica frase: "Entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera", en una especie de paralelismo entre el presente futbolístico y la necesidad política de construir acuerdos.

El senador radical Flavio Fama El guiño a la política El reconocimiento se produjo antes de que el Senado comenzara con el debate de uno de los proyectos más relevantes de la jornada. La iniciativa de propiedad privada, que elimina las restricciones generales para la compra de tierras por parte de extranjeros, modifica el régimen de desalojos y habilita el tratamiento de 36 pliegos judiciales.

En ese contexto, Fama aprovechó el homenaje para trasladar un mensaje a la dirigencia y destacó: "Son un ejemplo para el Poder Ejecutivo, para que entienda que la unión de los argentinos es importante. Son un ejemplo para este Congreso de la Nación, porque los intereses de esta Nación están por encima de los intereses personales y sectoriales".