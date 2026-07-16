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En un clima de alta tensión entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, comenzó la sesión en el Senado

Con Victoria Villarruel en el estrado presidencial comenzó la sesión en el Senado. Patricia Bullrich quiere la media sanción del proyecto de propiedad privada.

Antonio Riccobene

Antonio Riccobene

Después del duro cruce por chat entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, comenzó al sesión en el Senado. Con 37 senadores presentes pasadas las 12.20, la Cámara alta comenzó su jornada que culiminará por la noche con la media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la aprobación a una treintena de pliegos judiciales.

El Senado se encamina a darle media sanción a al proyecto de propiedad privada

Para el cierre de esta jornada está previsto que la Cámara alta le de media sanción al proyecto del minstro de Desregulación Federico Sturzenegger, titulado Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. La iniciativa desregula la venta de terrenos argentinos a extranjeros, legisla sobre desalojos, manejo del fuego, entre otras cuestiones que refieren a las tierras argentinas y los derechos de propiedad.

Este proyecto introduce reformas de fondo al régimen de expropiaciones. Establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse en forma restrictiva y ser idónea, necesaria y proporcional al fin perseguido; fija que la indemnización se limite al valor objetivo del mercado, con el lucro cesante topeado en el 30% del daño emergente salvo prueba en contrario, y consagra que no podrá haber transferencia de dominio sin el pago íntegro y previo de la indemnización.

En materia procesal, el proyecto reforma el régimen de desalojo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Incorpora una cláusula específica de protección a sujetos vulnerables (menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo), que obliga al juez a dar intervención a organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar antes de ejecutar un lanzamiento, otorgando hasta diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.

El texto también modifica la ley de tierras rurales, manteniendo la jurisdicción provincial plena y reduciendo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros a solo dos supuestos —Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera—, con un régimen de silencio administrativo que habilita la autorización tácita pasados 180 días.

El Senado le rindió homenaje a la selección argentina

Luego del triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra, el Senado de la Nación le rindió un homenaje a la selección argentina, en el primer tramo de la sesión de este jueves. Así los senadores estallaron sus palmas con un aplauso y algunos mostraron la camiseta de Argentina con la 10 de Lionel Messi impresa en la espalda.

"En un país futbolero como Argentina, no podemos dejar pasar la oportunidad para hacerle un homenaje a un grupo de personas que nos dio un ejemplo, que tal vez comprendió las palabras de José Hernández que dice que 'si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera'", introdujo el senador por Catamarca Flavio Fama (UCR) para pedir el homenaje.

Ya desde temprano en el recinto se vieron distintas camisetas de la selección y el coletazo del clima celebratorio que se vivió ayer en toda la Argentina. "Son un ejemplo para el Poder Ejecutivo, y que entienda que la unión de los argentinos es importante, y para este Congreso de la Nación, que debe entender que los intereses del país están encima de los particulares", remarcó antes de que iniciaran los aplausos en el recinto.

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