En un clima de alta tensión entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, comenzó la sesión en el Senado

El Senado se encamina a darle media sanción a al proyecto de propiedad privada

Para el cierre de esta jornada está previsto que la Cámara alta le de media sanción al proyecto del minstro de Desregulación Federico Sturzenegger, titulado Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. La iniciativa desregula la venta de terrenos argentinos a extranjeros, legisla sobre desalojos, manejo del fuego, entre otras cuestiones que refieren a las tierras argentinas y los derechos de propiedad.

Este proyecto introduce reformas de fondo al régimen de expropiaciones. Establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse en forma restrictiva y ser idónea, necesaria y proporcional al fin perseguido; fija que la indemnización se limite al valor objetivo del mercado, con el lucro cesante topeado en el 30% del daño emergente salvo prueba en contrario, y consagra que no podrá haber transferencia de dominio sin el pago íntegro y previo de la indemnización.

En materia procesal, el proyecto reforma el régimen de desalojo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Incorpora una cláusula específica de protección a sujetos vulnerables (menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo), que obliga al juez a dar intervención a organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar antes de ejecutar un lanzamiento, otorgando hasta diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.

El texto también modifica la ley de tierras rurales, manteniendo la jurisdicción provincial plena y reduciendo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros a solo dos supuestos —Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera—, con un régimen de silencio administrativo que habilita la autorización tácita pasados 180 días.