"¡Las Malvinas son Argentinas!": la eufórica celebración de Victoria Villarruel
La Vicepresidenta celebró en sus redes el triunfo de Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.
La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró el pase de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 luego de aplastar a atropellar a Inglaterra en la semifinal e imponerse por 2 a 1.
Villarruel, quien está marginada del Ejecutivo y del oficialismo, celebró en su cuenta oficial de X.
"¡Las Malvinas son Argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón", manifestó la presidenta del Senado.
La vicepresidenta se metió de lleno en uno de los ejes de discusión que atravesó la previa del partido: la ocupación de las Islas Malvinas por parte de Reino Unido.
FInalmente, los jugadores de la Selección nacional desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".