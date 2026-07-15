Locura en el Metrotranvía: los pasajeros cantaron la Marcha de las Malvinas para festejar

La fiesta mundialista se desató en Mendoza después del triunfo de Argentina. Los pasajeros del Metrotranvía cantaron la Marcha de las Malvinas para celebrar.

El triunfo de Argentina desató una fiesta que no esperó a llegar al centro. Los mendocinos que regresaban a la ciudad en transporte público después del partido convirtieron el Metrotranvía en un escenario inesperado: los pasajeros entonaron espontáneamente la Marcha de Malvinas durante el trayecto.

Festejos en el Metrotranvía El video del momento circuló rápidamente en redes sociales y mostró una dupla lleno de hinchas con la camiseta puesta, cantando a coro una de las canciones más cargadas de simbolismo del repertorio argentino. Elegir la Marcha de Malvinas para festejar ante Inglaterra no fue casualidad: el peso histórico del cruce entre ambas selecciones le dio una dimensión extra a la celebración, y los pasajeros del Metrotranvía lo entendieron perfectamente.

La escena fue un reflejo de lo que vivió Mendoza entera durante la jornada. Con la provincia casi paralizada por el partido, miles de personas eligieron el transporte público para llegar al centro y sumarse a los festejos en la calle Arístides y el kilómetro cero tras el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra que le abrió las puertas de la final del Mundial 2026.