El Gobierno le puso fecha a la inauguración del Metrotranvía en Godoy Cruz

El Gobierno Provincial anunció que en octubre se inaugurará parte de la ampliación del Metrotranvía que se está haciendo tanto al sur del Gran Mendoza como hacia el norte.

En este caso, el ministro de Gobierno, Natalio Mema; y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, anunciaron que dentro de tres meses estará inaugurado el tramo hacia el sur que llegará hasta la estación Benegas, zona de la comuna godoycruceña donde está el parque que lleva el mismo nombre y que se encuentra a metros de supermercados y también del centro comercial Palmares.

De esta forma, si bien a comienzos de año se esperaba que toda la ampliación del Metrotranvía se inaugurara a fines de este 2026, como se anunció en enero con la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, hay otras fechas ahora, con ampliaciones pero no totales.

El ministro informó, por otro lado, que para tomar algunos recorridos del propio Metrotranvía se deberán hacer trasbordos, ya que el ramal que vaya desde Luján y Godoy Cruz al norte, tendrá como límite la Estación Mendoza (calle Belgrano y Las Heras de Ciudad de Mendoza), y de ahí deberán cambiar de tren, que es el que va actualmente hacia Las Heras y en un futuro llegará también al Aeropuerto El Plumerillo.

"En paralelo a estación Mendoza, en el andén que linda hacia el Oeste, llegará el nuevo recorrido del Metrotranvía, que ya está en obra el nuevo andén y que es el que va a llegar desde Luján o de Godoy Cruz hasta la Ciudad de Mendoza. Acá tendrán que hacer un trasbordo para poder llegar al Aeropuerto todos aquellos que quieran hacerlo, o a cualquier otro punto del norte de Las Heras, para aquel tren que va a hacer las paradas intermedias", mencionó el funcionario de Cornejo.

Obras en la Estación Mendoza del Metrotranvía. Prensa Gobierno

No obstante, hay otra novedad, y es que aquellos que se tomen el Metrotranvía en el Aeropuerto, tendrán la opción de un viaje directo y sin escalas a la estación Mendoza, que será un nodo clave para luego definir si ir hacia Gutiérrez (como el actual recorrido) o a la zona del sur de Godoy Cruz y Luján de Cuyo (con un tramo que finalizará en su primera etapa en la estación Almirante Brown (en las cercanías de la Facultad de Ciencias Agrarias).

La obra total está en un 75%, según informaron, y Mema agregó que los trabajos "vienen bastante bien y rápidos. Al Aeropuerto viene también con un avance por encima de lo que esperábamos. Esperamos ya para esta época del año que viene ya tenerlo inaugurado, pero vamos a empezar con con inauguraciones intermedias también en partes de Godoy Cruz", planteó, con respecto a lo que se informó de la llegada del tren hasta la zona de la Estación Benegas.

Nuevo parador inteligente del Metrotranvía en la Estación Mendoza

Por otro lado, este lunes se puso en funcionamiento un nuevo parador inteligente del Metrotranvía en Estación Mendoza, ubicado en la intersección de Belgrano y Juan B. Justo.

Con esta incorporación, el sistema alcanza las 20 estaciones inteligentes operativas en el Área Metropolitana, en lo que respecta a un proceso de modernización del transporte público.

Obras en la Estación Mendoza del Metrotranvía. Prensa Gobierno

“Inauguramos nuevos paradores inteligentes en el Metrotranvía de Mendoza, con cámaras de reconocimiento facial y detección de movimientos sospechosos conectadas al 911 y al sistema de control, además de áreas de preembarque para mejorar la seguridad y el cobro, especialmente protegiendo a los niños”, destacó Natalio Mema.

Respecto del avance de las obras de ampliación, el ministro agregó: “El nuevo andén junto a Estación Mendoza permitirá el arribo del Metrotranvía desde Luján o Godoy Cruz; allí se hará trasbordo para ir al aeropuerto o al norte de Las Heras. Las obras avanzan rápido y esperamos inaugurar el tramo al aeropuerto el próximo año, con inauguraciones parciales antes en Godoy Cruz”.

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recordó que se trata de la sexta estación del Metrotranvía en la Ciudad de Mendoza, "que beneficia a miles de usuarios y ofreciendo una alternativa económica y eficiente. Es fruto de la planificación y el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios”.

Más seguridad en el viaje en Metrotranvía

Los paradores inteligentes son estaciones de preembarque que incorporan tecnología para ordenar y optimizar el acceso al Metrotranvía. Están equipados con molinetes electrónicos para validar el pasaje mediante SUBE, tarjetas o código QR, accesos automatizados, videovigilancia, cierre perimetral y monitoreo permanente del flujo de pasajeros.

La implementación de este sistema permitió incrementar aproximadamente un 20% el pago del pasaje, reducir la evasión, agilizar el ascenso de los pasajeros y mejorar la experiencia de viaje.

Obras en la Estación Mendoza del Metrotranvía. Prensa Gobierno

Actualmente funcionan 20 paradores inteligentes en el Área Metropolitana: seis en Ciudad de Mendoza (Estación Mendoza, Belgrano, Suipacha, Moldes, Lugones y Rubilar); siete en Godoy Cruz (25 de Mayo, Pellegrini, Godoy Cruz, Progreso, Independencia, Parque TIC y 9 de Julio); tres en Las Heras (Godoy, Patricias Mendocinas y Roca) y cuatro en Maipú (Maza, Alta Italia, Piedra Buena y Estación Luzuriaga).