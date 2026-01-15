Metrotranvía: cuándo estará terminada la obra desde Luján de Cuyo hasta el aeropuerto

El Metrotranvía irá desde la Facultad de Ciencias Agrarias en Luján de Cuyo hasta el aeropuerto Francisco Gabrielli desde septiembre o octubre de este año , es decir, antes de lo previsto en el plan original. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, durante la visita del ministro del interior Diego Santilli al ala norte del aeropuerto donde termina la obra, este jueves 15 a las 9.30 de la mañana.

"Entre septiembre y octubre de este año tendremos terminada la obra desde el aeropuerto hasta la facultad de Ciencias Agrarias", sostuvo Mema en conferencia de prensa. La idea era que estuviera lista en 2027, pero los plazos se acortaron.

El ministro de Gobierno no sólo confirmó la novedad del adelanto de los plazos. "Como pudimos comprar todos los materiales en la primera etapa, ahora estamos con toda la parte civil, por lo tanto estamos muy entusiasmados por el avance de la obra. Será el segundo aeropuerto de Latinomérica que está conectado con trenes, Chile está empezando a trabajar para conectarlo. Pero además es una aeropuerto donde uno se baja y tiene las plataformas legales que uno tiene para conectarse hace siete años en Mendoza, puede subirse a Cabify o Uber, tiene taxis, los remises, y ahora vamos a sumar el Metrotranvía"-

Pero además, Mema redobló la apuesta de las buenas noticias en materia de conectividad en Mendoza. "Hay algo más importante y es que probablemente para la época que esté listo el Metrotranvía ya tenga una ampliación nuestro aeropuerto, que vamos a ver casi cuadruplicada la cantidad de recibir personas dentro de diez años", confió.

La obra total con todos los adicionales, de Irrigación, Aysam, etc, cuesta alrededor de 180 millones de dólares. Es decir que el Gran Mendoza tenga un Metrotranvía con una conectividad mayor al que tiene actualmente le ha costado a la provincia esos fondos.

El plazo de obra original era 2027 pero como la curva de inversión ha sido más rápido se estima que la inauguración será entre septiembre y octubre de este año. Para realizarla, se han desplazado ciclovías, entre otras infraestructuras existentes. La obra está planteada en cuatro frentes: Luján y Godoy Cruz son dos, y LasHeras son otras dos, con la llegada al aeropuerto incluido.

En ese sentido, como el anuncio Mema lo hizo durante la visita de Santilli a la provincia, sostuvo que le dijo que "no lo he visto en ningún lado, la única conexión que tenía era Morón - provincia de Buenos Aires- pero eso dejó de funcionar en el Gobierno anterior".

Avances en las obras de ampliación del Metrotranvía

El 2025 fue un año clave en el desarrollo de las obras civiles y ferroviarias del Metrotranvía:

Las Heras (Aeropuerto): 3,70 km de vía doble armados, lo que representa 70% del total del tramo.

Godoy Cruz – Luján de Cuyo: 7,20 km de vía doble armados, alcanzando el 71% de avance.

Durante diciembre se intensificaron las tareas de energización, con el montaje de columnas a lo largo de toda la traza, la instalación de subestaciones rectificadoras y de locales técnicos.