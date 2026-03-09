Víctor Blanco negó su responsabilidad en la causa por presuntas omisiones tributarias en la AFA
El exsecretario general de la entidad presentó un escrito ante el juez Diego Amarante donde aseguró que nunca tuvo funciones vinculadas a la gestión impositiva o financiera del organismo.
El exsecretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente de Racing, Víctor Blanco Rodríguez, fue indagado en la causa que investiga presuntas omisiones en el pago de obligaciones tributarias y previsionales por parte de la entidad. En el escrito, que presentó ante el juez en lo penal y económico, Diego Amarante, el dirigente negó de forma categórica las imputaciones y sostuvo que jamás tuvo responsabilidad en la gestión impositiva o financiera del organismo.
En el descargo al que tuvo acceso MDZ, Blanco afirmó que las acusaciones en su contra carecen de sustento y que incluso una parte de los hechos investigados habría ocurrido después de que dejara su cargo en diciembre de 2024. “Gran parte de las pretendidas omisiones objeto de esta causa se afirma que habrían tenido lugar luego de que yo cesé en mi función de Secretario General de la AFA. Por obvias razones, jamás podría ser responsable por ellas”, señaló en su presentación.
El dirigente arribó minutos antes de las 10:30 directo al despacho del juez Amarante en el segundo piso en los tribunales de la avenida de los Inmigrantes en Retiro. Blanco se negó a contestar preguntas del magistrado y del fiscal, pero en su escrito sostuvo que su rol dentro de la AFA era esencialmente institucional y protocolar, sin participación en la operatoria contable ni en la administración de los fondos.
La estructura interna de la AFA y el deslinde de responsabilidades técnicas
Según explicó el presidente de Racing, la estructura administrativa de la asociación cuenta con gerencias especializadas que se encargan de la gestión tributaria, financiera y contable. En ese esquema, detalló que la Gerencia de Administración y Control tenía a su cargo la confección de declaraciones juradas y registros contables, mientras que la Gerencia de Finanzas ejecutaba los pagos y la Tesorería tomaba las decisiones financieras.
El exdirigente también remarcó que nunca tuvo acceso ni control sobre los mecanismos operativos mediante los cuales se cumplían las obligaciones fiscales. “Jamás recibí información sobre vencimientos tributarios, jamás impartí instrucciones de pago, jamás participé en la generación de los VEP ni tuve intervención en la ejecución de pagos bancarios”, afirmó en el documento presentado ante el tribunal.
Pruebas bancarias y el pedido de sobreseimiento definitivo
Para su defensa, Blanco tampoco figuró como operador de las cuentas utilizadas para realizar los pagos investigados. De acuerdo con informes del Banco Credicoop incorporados a la causa, su nombre no aparece en los registros vinculados a la generación ni al pago de los Volantes Electrónicos de Pago (VEP) relacionados con las operaciones bajo análisis, que en total suman aproximadamente 19 mil millones de pesos.
Blanco también mencionó testimonios de funcionarias del área administrativa de la AFA que declararon en la causa y que, según su defensa, desconocían las funciones específicas que el dirigente cumplía dentro de la entidad. Una de ellas indicó que sabía que había sido presidente de Racing y secretario de la AFA, pero que no tenía conocimiento sobre sus tareas concretas dentro de la organización.
El dirigente sostuvo además que la propia funcionaria de la agencia recaudadora que firmó la denuncia explicó ante el tribunal el funcionamiento general del sistema de retenciones y pagos, pero no lo mencionó en ningún momento como parte de ese circuito. Finalmente, el exsecretario general pidió ser desvinculado de la investigación y que dicte su sobreseimiento “sin más trámite”.