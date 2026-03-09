El plan de los intendentes del peronismo para 2027

Para correr una maratón no es recomendable ir ese día y listo. Hay que prepararse, entrenar, exigirse. Del mismo modo, para poder llegar después de muchos años con una fórmula competitiva para las elecciones para la gobernación del 2027, los intendentes del peronismo saben que necesitan un plan y aseguran que ya lo tienen. Están armando un frente que incluya partidos pero especialmente dirigentes destacados de distintos ámbitos.

¿Quiénes serían esos dirigentes extrapartidarios o esas fuerzas políticas con las que se están juntando?, preguntó MDZ. "No te lo vamos a decir, por ahora", fue la respuesta. Es que falta aún y temen bajas, no llegar a acuerdos y que si hace público, la hoja de ruta que quieren marcar para el año que viene, les quede trunca.

Coinciden en lo mismo: armar un gran frente que exceda al peronismo. Con ese discurso llegaron al desayuno de la Coviar - Corporación vitivinícola argentina- el pasado sábado 7.

"Con respecto al escenario provincial me imagino un gran frente , con dirigentes de muchos partidos políticos. No solamente hablo de dirigentes políticos sino también representantes de dirigentes del sector empresario y académico. Estamos hablando con muchos dirigentes, hay dirigentes del sector académico que están muy entusiasmados en armar un proyecto para que Mendoza vuelva a ser lo que fue, el faro del Oeste", sostuvo ante la consulta de MDZ Radio, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quien es uno de los que suena como candidato a gobernador el año próximo.

La intendenta de Santa Rosa, por su parte, también apuntó a lo mismo. Flor Destéfanis aseveró en diálogo con MDZ Radio que: "He tenido la posibilidad de dos mandatos, en 2027 termina ese objetivo. En las elecciones que tuvimos en febrero pasado - ganó cómoda los comicios de concejales desdoblados- nos dieron un empujón importante. Me van a ver trabajar mucho, es nuestra responsabilidad de buscar una alternativas a este proyecto que lleva 12 años gobernando Mendoza. Nos lo pide mucha gente".

Además, agregó :"El peronismo lo que tiene 7 intendentes. Y que todos conocemos los oasis de Mendoza y eso suma un montón. Venimos hablando con los intendentes de un frente amplio. Sumar gente, yo no creo tanto en los partidos políticos, porque la gente elige personas, que hablen el mismo idioma que ellos".

Los intendentes, candidatos a la gobernación

La ley impide a los intendentes mendocinos tener más de una reelección consecutiva. Stevanato y Destéfanis terminan ambos sus segundos mandatos el año próximo y suenan para la fórmula para la gobernación.

El intendente maipucino, ante la pregunta de si le gustaría ser gobernador de Mendoza, expresó que: "A mi me gustaría estar donde pueda aportar para que Mendoza crezca. La verdad que para cualquier dirigente ser gobernador es algo que le entusiasma. Especialmente si le preguntás a todos los intendentes, te van a contestar todos que les encantaría. Yo dejo de lado mis ambiciones personales, se los digo de corazón, Mendoza necesita dirigentes que busquen el consenso. La grieta benefició a algunos dirigentes que estaban en los extremos, no a todos los argentinos".

Respecto del lugar que le gustaría ocupar, Destéfanis aseveró: "A mi me gusta la política, la disfruto, tiene cosas buenas y malas. Siento que tengo mucho para aportar pero no soy una persona obsesionada con un lugar, si tengo que ser candidata a gobernadora, o a vice o acompañar un equipo, lo haré. A mi me gustaría seguir en política", dejó en claro.