El peronismo bonaerense va a internas en 17 municipios y expone la grieta Kicillof-CFK

El peronismo bonaerense se prepara para dirimir internas el próximo domingo. En al menos 17 municipios de la provincia de Buenos Aires se celebrarán elecciones partidarias para definir las autoridades locales del Partido Justicialista (PJ), en una jornada que funcionará también como termómetro de la disputa política que atraviesa al espacio entre el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner y el que se referencia en el gobernador Axel Kicillof .

La cifra podría ampliarse a 18 distritos si finalmente la justicia electoral habilita la votación en el PJ de Tigre , donde la competencia vuelve a enfrentar a dos viejos adversarios del peronismo local: el exministro de Economía Sergio Massa y el actual intendente Julio Zamora . Ambos impulsan listas enfrentadas en una elección que permanece judicializada y cuya resolución definitiva depende de la Cámara Nacional Electoral.

Aunque el acuerdo alcanzado en el plano provincial evitó un choque directo entre el cristinismo y el kicillofismo por la conducción del PJ bonaerense, las tensiones internas no desaparecieron. En muchos municipios, los dirigentes locales decidieron competir en listas separadas que reflejan la división política del peronismo.

Uno de los distritos donde la disputa adquiere mayor visibilidad es Morón . Allí se enfrentan indirectamente el actual intendente Lucas Ghi y el exjefe comunal Martín Sabbatella , ambos referentes del espacio Nuevo Encuentro. Aunque comparten origen político, cada uno respalda una lista distinta dentro de la interna del PJ.

Ghi acompaña la candidatura de Claudio Román , referente del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que responde al gobernador Kicillof. Sabbatella, en cambio, apoya a Paula Majdanski , dirigente vinculada a La Cámpora y al sector que lidera Cristina Kirchner.

La puja entre ambas corrientes también se refleja en General Pueyrredón, distrito cuya ciudad cabecera es Mar del Plata. Allí competirán dos listas: una vinculada a La Cámpora y encabezada por Daniel Di Bartolo, y otra alineada con el gobernador bonaerense, que propone a Adriana Donzelli.

Tres de Febrero y Tigre: disputas locales con impacto en la interna del PJ

La tensión entre el cristinismo y el kicillofismo también tendrá expresión en Tres de Febrero, donde el exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia, cercano al gobernador, competirá contra Juan Debandi, referente local de La Cámpora.

La disputa en Tigre tiene una dinámica propia dentro del mapa del peronismo provincial. Allí el massismo impulsa una lista encabezada por el concejal Luis Samyn Ducó, mientras que el intendente Julio Zamora respalda la candidatura de su hermano, Mario Zamora.

El proceso electoral se encuentra judicializado: la junta electoral del PJ bonaerense inicialmente invalidó la lista del zamorismo tras una impugnación del massismo, pero el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla ordenó restituirla. La decisión final quedará ahora en manos de la Cámara Nacional Electoral.

Zárate, San Miguel y San Nicolás: otros focos de la disputa entre Cristina y Kicillof

Otro distrito donde la interna adquiere relevancia es Zárate, donde la lista vinculada al cristinismo —respaldada por el senador bonaerense Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato— postula a Ana María Almirón. Enfrente estará la nómina del Movimiento Derecho al Futuro, encabezada por Leandro Matilla.

En San Miguel, la competencia incluirá tres listas. Dos de ellas —la que encabeza Juan José Castro y la que lidera Santiago Fidanza— responden al espacio político de Kicillof. La tercera lista, encabezada por Héctor Fernández, se identifica con el sector cercano a Cristina Kirchner.

En San Nicolás, en tanto, competirán la dirigente camporista Cecilia Comerio y el dirigente alineado con el gobernador Sebastián Vignoles.

Otros municipios donde habrá internas del PJ

La competencia partidaria también se desarrollará en Saladillo, Lobería, Coronel Suárez, Roque Pérez y San Antonio de Areco, entre otros distritos, donde las listas se alinean mayoritariamente con alguno de los dos principales espacios internos del peronismo.

En la tercera sección electoral, el único distrito con internas será Magdalena, donde se enfrentarán la lista encabezada por Mirna Gurina, cercana al cristinismo, y la de Juan Carlos García, vinculada al Movimiento Derecho al Futuro.

Además, en Navarro, Lincoln, Balcarce y Tornquist la competencia se dará entre listas que comparten alineamiento con el espacio político de Kicillof, tras el acuerdo alcanzado con el kirchnerismo para que el gobernador asuma la presidencia del PJ bonaerense.