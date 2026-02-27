Miguel Ángel Pichetto visitó a Cristina Kirchner y el peronismo manda señales de unidad

Miguel Angel Pichetto visitó en su departamento-prisión a Cristina Kirchner en una clara señal de reorganización en el principal partido opositor.

Miguel Ángel Pichetto y Cristina Kirchner mantuvieron una cumbre con indisimulables señales políticas, tras años de distanciamiento. El encuentro se dio en el departamento de San José 1111, en el que la expresidenta cumple arresto domiciliario por corrupción.

Señales de unidad entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina Kirchner El dato del encuentro fue filtrado en un acto peronista que reunió al propio Pichetto con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en el Abasto Hotel. La encargada de difundirlo fue la diputada Principios y Valores, Marita Velázquez. Ante la prensa, la funcionaria dijo: “Pichetto se reunió con Cristina. Necesitamos la unidad; los militantes quieren estos gestos”.

El acto dejó escenas difíciles de imaginar unos meses atrás. Miguel Pichetto, que durante años cuestionó lo que definía como el “pobrismo” de los movimientos sociales, terminó acompañando el mensaje de Esteban “Gringo” Castro, referente de la UTEP y dirigente cercano al papa Francisco. En su intervención, Castro invocó la “misericordia” como una herramienta política para recomponer las fracturas internas.