Renunció un funcionario clave de Luis Caputo y Federico Furiase será el nuevo secretario de Finanzas

El ministro de Economía , Luis Caputo , anunció la renuncia de uno de sus funcionarios más cercanos. Se trata de Alejandro Lew , quien, hasta hoy, era el secretario de Finanzas de la Nación. Había asumido a inicios de noviembre de 2025.

"Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales", comunicó en X.

Por su parte, anunció a Federico Furiase , miembro del equipo económico, como su sucesor. " Federico Furiase , integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo Secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero. Alejandro continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo", agregó el miembro del Gabinete.

El saliente funcionario es economista y venía trabajando con el equipo económico. "Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales”, relataba en noviembre el ministro.

Lew ocupó el cargo de Chief Financial Officer (CFO) de YPF entre 2020 y noviembre de 2023, durante el período de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

Quién es Federico Furiase

Federico Furiase es economista. Se graduó en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y construyó su perfil profesional como analista macroeconómico, con especial foco en el funcionamiento del Banco Central, la dinámica de precios y la sostenibilidad fiscal.

En el sector privado, acumula más de 17 años de experiencia en consultoría económica y financiera. Inició su carrera en 2008 como analista en Estudio Bein & Asociados, pasó por Eco Go Consultores (donde fue director y participó en análisis de mercado macroeconómico), y luego fue director en Anker Latinoamérica, la consultora financiera vinculada a Luis Caputo y Santiago Bausili.

Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, Furiase pasó a integrar el equipo económico del Gobierno, alineado con la estrategia de estabilización y orden fiscal impulsada por la gestión libertaria.