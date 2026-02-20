El Gobierno pedirá revisar el acuerdo comercial con Estados Unidos tras el fallo que anula los aranceles de Donald Trump

El Gobierno reconoció su sorpresa este viernes tras tomar conocimiento de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales.

El arancelamiento global, dispuesto por el líder republicano a mediados de 2025, derivó en que la gestión de Javier Milei acelerara un acuerdo comercial con la Casa Blanca con el objetivo de evitar la aplicación de esos gravámenes y mostrarse como uno de los grandes privilegiados de su alianza geopolítica con Washington.

Sin embargo, este freno judicial podría irrumpir, tal como se presentó y se explicó, este entendimiento firmado a inicios de febrero. Así lo admitieron altas fuentes oficiales que consultó MDZ .

"Va a implicar alguna rediscusión de lo arancelario", aseveró a este medio un funcionario con despacho en Balcarce 50. "No vemos que sea algo imposible de alcanzar. Tenemos una gran relación y nosotros también actuaremos con buena fe para llegar a un entendimiento", agregó esta fuente.

A las pocas horas de conocerse la noticia, se llevó adelante una cumbre en Casa Rosada que encabezó el asesor Santiago Caputo , quien recibió al ministro de Economía, Luis Caputo , a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger , y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Todos los funcionarios se negaron a hablar con MDZ y un par de medios acreditados en Balcarce 50. "No te lo voy a responder", mencionó Caputo cuando se le preguntó por una eventual caída o reestructuración del tratado comercial. Fuentes cercanas al "Coloso" indicaron que "se trataba de una reunión ya pactada hace un tiempo" y no ahondaron en el contenido del encuentro.

Luis Caputo se reunió este viernes con varios funcionarios en Casa Rosada Luis Caputo se reunió este viernes con varios funcionarios en Casa Rosada NA

A los minutos arribó a la Casa Rosada el canciller Pablo Quirno, quien fue el referente del Ejecutivo que firmó el acuerdo y ultimó los últimos detalles del anuncio. Se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El acuerdo todavía no llegó al país debido a razones diplomáticas y de traducción del texto que se rubricó. Se prevé su envío al Congreso durante marzo, resultando de vital importancia para su puesta en vigencia de manera oficial.

Qué dice el acuerdo comercial

En el texto oficial, se remarcó que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares. “Este marco mejora la inserción de nuestro país en las cadenas de suministro, genera nuevas oportunidades mediante el crecimiento de exportaciones de productos ya comerciados y favorece la apertura de nuevos mercados gracias a mejores condiciones de acceso”, aseveraron.

Además, el Gobierno de los Estados Unidos concederá una ampliación “sin precedentes” a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Esto asegura en el año 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto.

Asimismo, la administración norteamericana ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles al acero y al aluminio, establecidos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país.

El gobierno de Trump también trabajará, a través de instituciones como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), para apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la Argentina, en colaboración con el sector privado estadounidense.

Argentina, por su parte, eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas. Estos compromisos apuntan a mejorar la competitividad sistémica mediante la reducción o eliminación de aranceles sobre insumos y bienes de capital y la simplificación de procedimientos, lo cual garantizará condiciones de previsibilidad para los sectores involucrados.

Este instrumento no se limita al comercio de bienes ya que incorpora previsiones para comercio digital y establece un marco seguro y favorable para las actividades de startups, fintechs y empresas tecnológicas. Asimismo, Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, a fin de profundizar la desburocratización del sector para ampliar oportunidades en innovación y promoción del talento argentino.