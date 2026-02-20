La OTAN europea se reúne en plena tensión con Estados Unidos y Donald Trump

Polonia, Alemania , Reino Unido , Francia e Italia han reivindicado este viernes los pasos dados por Europa para redoblar su defensa y seguridad, apuntando que la tarea es que ser "lo suficientemente fuerte como para disuadir cualquier amenaza", en plenas tensiones con Estados Unidos y su presidente Donald Trump , que aboga por una OTAN menos dependiente de Washington.

En rueda de prensa desde Cracovia, el titular de Defensa polaco, Wladislaw Kosiniak-Kamisz, ha reiterado la alianza entre las potencias europeas de la OTAN, defendiendo las "actividades del grupo E5, la colaboración en materia militar y de defensa , y el cumplimiento de los compromisos".

El grupo de países de la OTAN ha firmado un proyecto conjunto para desarrollar defensas aéreas de bajo coste para proteger los cielos europeos de incursiones, después de la crisis vivida a finales del pasado verano con la entrada de drones.

Según ha subrayado Kosiniak-Kamisz, la intención es que en materia de defensa y disuasión estas potencias europeas "sean lo suficientemente fuerte como para disuadir cualquier amenaza y evitar que alguien ataque a la UE", fijando este rearme como la principal tarea de las potencias europeas.

En medio de las tensiones con Estados Unidos , que pide abiertamente reformular la OTAN para que los aliados europeos den un paso adelante y se hagan cargo de la seguridad del continente, ha recalcado que Europa ha escuchado el mensaje y ha elevado la financiación de su sector militar y de sus Ejércitos.

"Apoyamos una alianza y una relación transatlántica fuertes, y queremos mantener una relación sólida con Estados Unidos, pero sabemos que Europa está haciendo mucho más que hace un año, y puede convertirse en un socio valioso", ha argumentado, señalando que las potencias europeas "están haciendo ahora más que en los últimos 30 años desde el fin de la Guerra Fría".

Una OTAN "más europea"

Así, Kosiniak-Kamisz ha indicado el "gran avance" en el continente que representa que el paso adelante en "términos de defensa y de responsabilidad sobre el territorio".

De lado de Francia, la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, ha reivindicado la alianza con los países vecinos para una OTAN "más europea". "Sabemos que debemos avanzar hacia una OTAN más europea y, por supuesto, estamos trabajando en ello de cara a la próxima cumbre de Ankara, porque nuestra misión es poder contar colectivamente con más capacidades para defender nuestros países", ha expuesto.

Ante las peticiones de Estados Unidos, Vautrin ha valorado el acuerdo para apoyar militarmente a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones, además de "continuar aumentando" los presupuestos de defensa nacionales.

Capacidades de defensa

"En lo que respecta a las capacidades de defensa, parte esencial de ello es volvernos más resilientes en Europa en su conjunto, no solo dentro de la OTAN, sino ser más resistentes frente a los ataques híbridos", ha declarado por su parte el titular alemán de Defensa, Boris Pistorius, quien ha insistido en que parte de esta disuasión es mejorar la alerta temprana ante amenazas para lo que resulta clave poner más en común información de Inteligencia.

Por parte de la Unión Europea, la Alta Representante, Kaja Kallas, ha indicado que el vínculo transatlántico "se está redefiniendo", y ante la expectativa de que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa, el continente tiene que abordar "cambios estructurales, no solo cuestiones temporales".

"Si queremos mantener la seguridad de nuestros países, debemos reforzar nuestro poderío militar. La buena noticia es que ya estamos invirtiendo sumas récord en defensa. Europa está dando un paso adelante, pero no se trata de competir con la OTAN. Se trata de fortalecer a Europa dentro de la OTAN", ha defendido la ex primera ministra de Estonia. Dpa