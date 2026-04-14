Tiroteo en Turquía: un joven disparó contra un grupo de estudiantes y terminó suicidándose
El joven que comenzó un tiroteo en una escuela técnica en Turquía dejó con 16 heridos y el atacante se quitó la vida.
Un joven exalumno de la escuela técnica de Siverek en Turquía abrió fuego de forma indiscriminada contra los estudiantes del establecimiento educativo y hirió a 16 personas, entre ellas 10 menores de edad.
El joven de 19 años ya había publicado en las redes sociales mensajes amenazantes. La semana pasada posteó una foto con la leyenda "creés que la sonrisa bajo la máscara es real? Fin". Además, el tirador había enviado una advertencia a la propia escuela, en la que decía: "Prepárense, habrá un ataque en unos días".
El atacante se quitó la vida con la misma arma, una escopeta, tras ser acorralado por las fuerzas de seguridad dentro del edificio.
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