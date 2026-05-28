Aliens.gov: la Casa Blanca lanzó un sitio para denunciar inmigrantes y seguir arrestos en vivo

En medio de las teorías sobre los archivos que la Casa Blanca podría liberar acerca de la existencia de ovnis , y tras los comentarios realizados por Donald Trump en el último tiempo, las redes oficiales del gobierno estadounidense generaron expectativa con un anuncio que parecía estar vinculado a ese tema. Sin embargo, finalmente se trató del lanzamiento de un sitio web para denunciar a inmigrantes ilegales y rastrear arrestos en vivo.

En un nuevo giro de la presidencia de Trump en Estados Unidos, una de las publicaciones realizadas en las últimas horas mostraba un pastizal con la palabra “Loading” —“cargando”—, en una aparente referencia a la película Señales, protagonizada por Mel Gibson.

De esta manera, la cuenta oficial de la sede de gobierno estadounidense lanzó el sitio web Aliens.gov , una página dedicada a los “aliens” , término que en inglés puede hacer referencia tanto a extraterrestres como a extranjeros o inmigrantes sin estatus legal.

Al ingresar al sitio, también aparece la frase “Ellos caminan entre nosotros” , seguida de un comunicado que señala: “Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha mantenido un secreto celosamente guardado”.

Captura de pantalla 2026-05-28 a la(s) 20.17.47 El mensaje que se ve al ingresar al nuevo sitio web de la Casa Blanca. X/@WhiteHouse

“Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal. Con una excepción: no pertenecen aquí”, expresa el texto.

Luego agrega: “Hasta que un hombre finalmente tuvo el valor de decir la verdad. Audaz. Sin complejos. Sin miedo”, en referencia a la política migratoria impulsada por Trump desde el inicio de su mandato, enfocada en deportar a quienes se encuentren de manera ilegal en el país.

“El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que representan los aliens para todas las familias estadounidenses, todas las comunidades y el futuro de nuestra nación. La verdad ya no está ahí fuera. Está aquí mismo. Ahora mismo”, concluye.

Un botón para reportar “aliens”

Además, dentro del extenso comunicado, el sitio web cuenta con un contador de arrestos realizados hasta el momento por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos —ICE, por sus siglas en inglés—, junto con un mapa interactivo. Allí se enumeran los distintos países de origen de los “aliens” y los crímenes que se les atribuyen.

Captura de pantalla 2026-05-28 a la(s) 20.31.34 El contador de arrestos junto al mapa de los mismos en el sitio web.

Por otro lado, la página también incluye un mensaje relacionado con los arrestos realizados por ICE, que en el último tiempo se viralizaron a través de imágenes de autoridades deteniendo a inmigrantes ilegales. “Si has presenciado un secuestro alienígena, no te alarmes. El alienígena está en buenas manos. Nos encargaremos de él… y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”, señala el texto.

Además, el sitio incorpora un formulario para enviar pistas sobre posibles inmigrantes ilegales, con el objetivo de que las personas puedan reportarlos y que, según subraya la propia página, “puedan ser devueltos a su lugar de origen”.