Explotó un cohete de la empresa de Jeff Bezos durante una prueba antes del despegue y las imágenes son impactantes

Un cohete de la empresa aeroespacial Blue Origin , fundada por el magnate Jeff Bezos , explotó en la noche del jueves en Cabo Cañaveral , en el estado de Florida , Estados Unidos, lo que supone un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX.

El cohete, del tipo New Glenn, estalló durante una prueba de encendido estático ('hot fire test'), una maniobra previa a un futuro lanzamiento orbital.

Las impactantes imágenes de la explosión rápidamente se volvieron virales. Los registros muestran una gran cantidad de humo saliendo de la parte inferior del cohete, que mide 98 metros de altura, antes de quedar envuelto por completo por una intensa llamarada naranja que consumió el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

Como consecuencia de la explosión, las viviendas en las cercanías de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach se sacudieron. Este cohete hizo su primer vuelo en 2025 en ese mismo lugar. Lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

Además, se suponía que el cohete despegaría la próxima semana con satélites de internet que forman parte de la constelación Amazon Leo, actualmente en órbita.

Según Blue Origin, todo el personal fue evacuado y no se registraron heridos. Bezos, además, apuntó que aún es pronto para conocer la causa del siniestro, pero subrayó que la empresa ya está trabajando para encontrarla. "Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena", resumió el empresario estadounidense.

La NASA ayudará a entender por qué se produjo la explosión del cohete

Jared Isaacman, administrador de la NASA, avanzó que la agencia espacial de EE.UU. colaborará en el esclarecimiento de lo ocurrido. "Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar el impacto en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes", explicó Isaacman en su cuenta de X.

La agencia espacial proporcionará información sobre cualquier impacto de este siniestro en el programa Artemis y en el proyecto de instalar una futura base lunar.

Según el administrador de la NASA, "los vuelos espaciales no perdonan errores y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil".

Por su parte, Elon Musk, dueño de SpaceX, quien ya ha padecido explosiones de cohetes, ofreció sus condolencias. “Lamento ver esto; espero que se recuperen rápidamente”, le dijo a Blue Origin a través de X.

La empresa de Bezos desarrolla el cohete hace casi una década

Estaba previsto que el cohete siniestrado participara en próximas misiones de despliegue de satélites, incluidos aparatos de la red de internet espacial de Amazon, un proyecto impulsado también por Bezos para competir con Starlink, de SpaceX.

El incidente se produce apenas semanas después de otro problema con un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando un fallo en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Blue Origin desarrolla el cohete New Glenn desde hace casi una década con el objetivo de competir en el mercado de lanzamientos pesados, dominado por SpaceX, empresa de Elon Musk, cuyos vehículos Falcon y Starship lideran actualmente las misiones comerciales y gubernamentales en Estados Unidos.

Con información de EFE