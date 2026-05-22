Starship V3 despegó con éxito: así fue el lanzamiento del megacohete de Elon Musk

El Starship V3 , el cohete más grande y potente jamás construido, despegó este viernes desde Texas en un nuevo vuelo de prueba de SpaceX. La misión marcó el regreso del programa espacial de Elon Musk tras siete meses de revisiones y fallidos intentos, en una prueba seguida de cerca por la industria aeroespacial y millones de personas en todo el mundo.

El despegue se realizó desde la base Starbase, en el sur de Texas, luego de que el intento previsto para el jueves fuera cancelado por un problema técnico en la torre de lanzamiento.

Con 124 metros de altura, el Starship V3 volvió a convertir a SpaceX en el centro de la carrera espacial privada. El sistema está compuesto por:

El Super Heavy es el enorme propulsor que impulsa el despegue del Starship desde tierra. En esta misión, SpaceX sí lo utilizó para lanzar la nave, aunque decidió no recuperarlo: tras separarse del Starship, cayó de manera controlada en el golfo de México.

Qué objetivos tiene la misión de SpaceX

Durante el vuelo de prueba, la nave Starship realizó un recorrido suborbital de aproximadamente 65 minutos. Entre los principales objetivos de la misión se destacaron:

El despliegue de satélites simulados

Las pruebas de versiones modificadas de Starlink

El análisis del escudo térmico durante el reingreso atmosférico

La validación de sistemas de reutilización y maniobra

Si el cronograma técnico se cumple según lo previsto, la nave concluirá el viaje con un amerizaje controlado en el océano Índico.

Por qué el Starship V3 es clave para Elon Musk y SpaceX

El lanzamiento llega en un momento decisivo para SpaceX. La compañía presentó esta semana la documentación necesaria para avanzar con su salida a bolsa en Estados Unidos, una operación que podría convertirse en una de las más importantes del sector tecnológico.

Además, el Starship es central para los planes de expansión de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX. Gracias a su enorme capacidad de carga, la nave permitirá transportar más satélites por misión y mejorar la cobertura global de internet.

La empresa busca desarrollar un sistema totalmente reutilizable capaz de llevar hasta 100 toneladas métricas a la órbita terrestre, reduciendo costos y acelerando futuras misiones espaciales.

El rol del Starship en las misiones a la Luna

La NASA eligió a SpaceX para desarrollar el módulo de alunizaje del programa Artemis, que tiene como objetivo llevar astronautas nuevamente a la Luna antes de 2028.

Por ese motivo, el éxito del Starship V3 es observado de cerca tanto por la NASA como por otras agencias espaciales y competidores internacionales. El programa también busca dejar atrás una serie de explosiones y contratiempos ocurridos durante las pruebas realizadas a comienzos de 2025.

Aunque en esta misión no viajaron astronautas ni carga comercial, el vuelo representa un paso fundamental para el futuro de los viajes espaciales de SpaceX y para los planes de Elon Musk de avanzar hacia misiones tripuladas a la Luna y Marte.