Horror bélico: Israel bombardea Líbano y asesina a siete paramédicos y otros civiles

Al menos once personas, entre ellas siete paramédicos , han muerto a causa de ataques ejecutados durante las últimas horas por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano , a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y L í bano.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos seis personas, entre ellas dos paramédicos de la organización Al Risala, han muerto en un ataque contra un traslado de heridos por un bombardeo previo en la zona entre Deir Qanun al Nahr y Abasiya.

Asimismo, cuatro trabajadores sanitarios han muerto en otro ataque contra un centro de la Autoridad Sanitaria Islámica en Hanauiya, situada en los alrededores de Tiro, mientras que otra persona ha muerto en un ataque perpetrado en la carretera entre Deir Qanun y Burj Rahal.

En este caso, un grupo de paramédicos de Al Risala se dirigieron a un punto en el que había sido alcanzado un hombre en motocicleta tras un ataque anterior, momento en el que su convoy fue atacado en un segundo bombardeo, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado sobre estos ataques.

Sin embargo, el Ejército israelí ha anunciado la muerte de "cinco terroristas que entraron en una sede de Hezbolá" en el sur de Líbano, así como la " eliminación de otros terroristas que suponían una amenaza " y ataques contra "almacenes de armas" e "infraestructura terrorista" del partido-milicia chií.

Líbano civiles niños efe Líbano soporta el horror que asumen las acciones de Israel contra civiles. Foto Efe

Ofensiva de Israel en el Líbano

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las fuerzas de Israel desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 3.000 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones. Dpa