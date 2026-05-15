Estados Unidos anunció que Israel y Líbano extenderán el alto el fuego por 45 días

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este viernes que Israel y Líbano acordaron extender por 45 días el alto el fuego vigente desde abril. La decisión fue tomada tras una nueva ronda de conversaciones en Washington en medio de la escalada regional vinculada al conflicto con Irán.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Piggott, informó que ambas partes aceptaron prolongar la tregua. “El cese de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances”, sostuvo el funcionario.

La tregua vigente expiraba esta semana y su renovación busca sostener las negociaciones diplomáticas abiertas entre ambos países.

Las conversaciones se desarrollaron entre el jueves y este viernes en Washington y, según Estados Unidos, resultaron “muy productivas”. Además, se confirmó que Israel y Líbano volverán a reunirse los próximos 2 y 3 de junio para continuar las negociaciones.

Este fue el tercer encuentro formal entre las partes desde que Israel intensificó sus ataques sobre territorio libanés.

El origen de la escalada militar

La tensión aumentó luego de que Hezbolá lanzara misiles contra Israel el 2 de marzo. Ese episodio ocurrió apenas tres días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel y Irán.

Posteriormente, la administración encabezada por Benjamin Netanyahu amplió las operaciones militares terrestres en el sur de Líbano.

El alto el fuego impulsado por Donald Trump

La tregua había sido anunciada originalmente el 16 de abril por el presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, aunque persistieron algunos enfrentamientos, las hostilidades quedaron concentradas principalmente en el sur del territorio libanés.

La extensión acordada ahora apunta a evitar una nueva escalada militar en la región mientras continúan las negociaciones diplomáticas.