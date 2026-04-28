Otra vez, Israel realiza varios ataques en el Líbano a pesar del alto el fuego

Hay nuevos ataques de cazas de Israel en varias zonas residenciales. Se dan órdenes de evacuación en el Líbano. El alto el fuego sigue sin ser respetado.

Israel volvió a bombardear este martes diversas áreas del sur del Líbano pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, después de ordenar la evacuación "inmediata" de 16 aldeas ubicadas por debajo el río Litani. El cese de fuego no se respeta, pues a diario se dan ataques, siendo más letales claramente los de Israel.

Cazas israelíes atacaron este mediodía localidades meridionales como Tebnine, Kafra, Jabal al Batoum o Khirbet Selm, en esta última causando la destrucción de varias viviendas y comercios, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN). Por otro lado, un dron alcanzó una motocicleta que viajaba por la principal autovía de la costa, hacia Naqoura, sin que las autoridades hayan confirmado por ahora víctimas mortales a causa de la acción.

Tebnine y Khirbet Selm están entre las localidades que el Ejército israelí ordenó evacuar este martes, una lista en la que se encuentran varias que ya fueron alcanzadas en los últimos días, en medio de las violaciones diarias del cese de hostilidades por parte de ambos bandos.

Israel y Líbano había pautado un alto el fuego El grupo chií libanés Hizbulá todavía no ha reivindicado ninguna acción en lo que va de martes, aunque la víspera reclamó la autoría de un total de tres, entre ellas una contra una excavadora que estaba llevando a cabo demoliciones de viviendas en una de las zonas libaneses ocupadas por Israel.

Líbano civiles niños efe Israel sigue atacando zonas civiles de Líbano. Foto Efe