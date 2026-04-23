Israel y Líbano extienden el alto al fuego por tres semanas con mediación de Trump

Israel y Líbano acordaron extender por tres semanas el alto el fuego vigente desde mediados de abril, en el marco de negociaciones impulsadas por Estados Unidos. El anuncio fue realizado por el presidente Donald Trump, luego de un encuentro en la Casa Blanca con representantes diplomáticos de ambos países.

Según explicó el mandatario, la reunión con los embajadores Yechiel Leiter y Nada Hamadeh permitió avanzar en la continuidad de la tregua.

“La reunión fue un gran éxito. Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá”, afirmó Trump, quien además anticipó su intención de recibir en Washington al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente libanés Joseph Aoun.

Durante una conferencia en el Despacho Oval, el líder republicano sostuvo que “existe una gran posibilidad” de avanzar hacia un acuerdo de paz más estable, aunque remarcó que Israel “debe defenderse”, en alusión a los ataques vinculados al grupo Hezbollah.

En la misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio destacó que la mediación estadounidense fue clave para lograr la extensión del cese de hostilidades.

Se trata de la segunda ronda de contactos entre ambos países en abril, luego de un primer encuentro de alto nivel que derivó en una tregua inicial de diez días. Las negociaciones se desarrollan en un contexto de fuerte tensión regional, tras la ofensiva militar iniciada a comienzos de marzo en territorio libanés, que dejó miles de muertos y un elevado número de desplazados.

posteo de trump

En este escenario, el Gobierno libanés mantiene conversaciones directas con Estados Unidos y busca avanzar en acuerdos sin la participación de Hezbollah, aliado de Irán, que continúa al margen del proceso diplomático. La extensión del alto el fuego abre una nueva ventana de negociación, aunque el camino hacia una paz duradera sigue siendo incierto.