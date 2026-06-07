"Estás comprada": el furioso cruce entre Trump y una periodista que terminó con su salida del estudio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , abandonó de manera intempestiva una entrevista exclusiva que mantenía con la periodista Kristen Welker para el programa Meet the Press, de la cadena NBC.

Antes de retirarse, y notoriamente irritado, trató a la conductora de "mentirosa" y lanzó una frase lapidaria: "Un país no puede ser grande con prensa deshonesta".

El intercambio se tensó cuando Welker repreguntó al mandatario por sus reiteradas acusaciones de un supuesto fraude electoral en las primarias de Wisconsin.

La periodista le pidió que aportara pruebas de esas afirmaciones. Trump primero aseguró que disponía de "pruebas tremendas" y luego descargó su enojo contra ella.

El tono escaló rápidamente. El republicano acusó a Welker de ser "corrupta o estúpida" y comparó el sistema electoral estadounidense con el de una nación subdesarrollada: "Las elecciones son como en un país del tercer mundo. Estás comprada... llamémoslo terminado. Ya tuve bastante", disparó.

Cuando la conductora intentó calmar la situación para retomar el reportaje, el presidente la frenó en seco: "¡Me senté en la lluvia contigo durante una hora! Te di suficiente tiempo".

Acto seguido, redondeó su descargo y se levantó del lugar: "Deberías enderezar a tu prensa. ¿Sabes qué? Un país nunca puede ser grande con una prensa deshonesta. Vámonos". Con esas palabras, dio por concluida la entrevista antes de lo previsto.

Una guerra abierta con la prensa

El vínculo de Trump con el periodismo es declaradamente hostil. El mandatario suele referirse a la prensa tradicional como "enemiga del pueblo" y la acusa de difundir noticias falsas, al punto de haber deslizado en más de una ocasión que algunos medios "podrían perder sus licencias".

En su discurso habitual, señala a cabeceras como The New York Times y a las principales cadenas de televisión de tener un sesgo de izquierda y de actuar con corrupción.