Qué es la montaña Pickaxe, la instalación secreta y fuertemente protegida de Irán que Trump ha prometido atacar "con dureza"

En sus recientes amenazas contra Irán, Donald Trump se refirió a un lugar menos conocido que otros emplazamientos nucleares del país.

Al ser consultado sobre los informes que indicaban que Teherán podría haber trasladado centrifugadoras nucleares a la montaña Pickaxe, el presidente de Estados Unidos prometió que atacaría el complejo subterráneo "con mucha fuerza... probablemente muy pronto".

Irán sostiene que el complejo fuertemente fortificado, aún en construcción, está destinado a reemplazar un centro avanzado de producción y ensamblaje de centrifugadoras en Natanz, provincia de Isfahán, a unos 220 km al sur de Teherán.

Sin embargo, su tamaño estimado, la profundidad de sus túneles y la falta de acceso a los inspectores internacionales encargados de las salvaguardias nucleares han generado especulaciones sobre la posibilidad de que Irán utilice la montaña Pickaxe para otros fines. Además, el sitio ha sido vinculado a interrogantes sobre su reserva de uranio altamente enriquecido.

El 2 de julio de 2020, una explosión sacudió el complejo nuclear de Natanz. Irán lo calificó de acto de "sabotaje", y varios informes culparon a Israel, aunque Israel nunca reconoció su responsabilidad.

Varios meses después, Ali Akbar Salehi, entonces jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, anunció planes para construir una instalación de reemplazo "más moderna, más grande y más completa" dentro de una montaña cercana.

Y en otoño de 2020, en la montaña Kolang Gazla, o montaña Pickaxe, a unos 2 km al sur, comenzaron a aparecer indicios del nuevo emplazamiento.

Actualmente, las imágenes satelitales revelan dos pares de entradas a túneles, en los lados este y oeste de la montaña, así como una ruta o entrada en su lado sur.

Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional

Con una cima de aproximadamente 1.608 metros sobre el nivel del mar, la montaña podría albergar muchos niveles subterráneos, según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos con sede en Estados Unidos; sin embargo, sin acceso a los planos internos, es imposible cuantificarlos.

Irán reforzó el acceso al lugar tras su guerra de 12 días con Israel, en junio de 2025, construyendo un muro alrededor de casi todo el complejo, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

En febrero de 2026, imágenes satelitales analizadas por el ISIS mostraron que las entradas de los túneles estaban siendo reforzadas.

Una de las imágenes mostraba lo que parecía ser hormigón fresco colocado sobre una de las zonas de entrada.

Sin embargo, la última evaluación del ISIS indica que el complejo aún no parece estar plenamente operativo.

Las imágenes del 9 de julio de 2026 parecen mostrar que algunas entradas permanecen abiertas y accesibles.

Mientras tanto, las imágenes satelitales muestran pocos indicios de esfuerzos de reconstrucción en Natanz u otras instalaciones nucleares iraníes, en Fordow e Isfahán, atacadas por Estados Unidos e Israel.

El martes 22 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró que no había actividad nuclear en la montaña Pickaxe.

El ISIS estima que el sitio es lo suficientemente grande como para albergar una instalación de enriquecimiento de uranio a pequeña escala con centrifugadoras avanzadas de mayor capacidad de separación, lo que significa que se puede producir la misma cantidad de uranio enriquecido en un espacio menor con menos máquinas. Sin embargo, no tiene pruebas de que se hayan instalado estas centrifugadoras.

También podría utilizarse para proteger componentes de centrifugadoras, equipos sensibles o materiales del ciclo del combustible nuclear contra posibles ataques.

El ISIS incluso ha sugerido que podría albergar actividades relacionadas con el uranio metálico utilizado en armas nucleares. Sin embargo, tampoco tiene pruebas de ello. Además, los expertos afirman que las imágenes satelitales carecen de elementos normalmente asociados con la construcción de reactores nucleares, como torres de refrigeración, una piscina de combustible gastado o una extensa red de suministro de agua.

Sin embargo, el principal obstáculo para determinar la finalidad del emplazamiento es que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aún no ha tenido acceso al complejo, e Irán no ha facilitado la información sobre su diseño.

En marzo, el director general del OIEA, Rafael Grossi, afirmó que los inspectores deberían tener acceso, dadas las declaraciones de Irán sobre el posible propósito nuclear del sitio.

Irán afirma que el acceso no es necesario hasta que se introduzca material nuclear en una instalación.

Pero Grossi declaró al programa Newsday del Servicio Mundial de Noticias de la BBC: "Ya deberíamos estar allí".

Según la última evaluación del OIEA, Irán poseía 440,9 kg de uranio enriquecido al 60%, a tan solo un paso del 90% necesario para fabricar armas, a fecha de 13 de junio de 2025, primer día de la Guerra de los Doce Días, cuando los inspectores perdieron el acceso.

En ese momento, el OIEA sabía que la mayor parte del uranio enriquecido al 60% de Irán se había producido en Fordow y Natanz, pero que no necesariamente se almacenaba allí. El organismo sugirió que las instalaciones nucleares de Isfahán también podrían estar almacenando material nuclear. Y en 2026, Grossi afirmó que probablemente quedaban más de 200 kg en el complejo subterráneo.

En este contexto, la montaña Pickaxe se ha convertido en un lugar mencionado en especulaciones, pero ningún informe oficial del OIEA, documento de inteligencia publicado o imagen verificable respalda esta teoría.

Estados Unidos atacó la instalación nuclear iraní de Fordow con una bomba antibúnker GBU-57, una bomba de 13,6 toneladas diseñada para penetrar capas de tierra, roca y hormigón armado antes de detonar.

Pero el éxito de un ataque de este tipo depende del tipo de roca, la profundidad del complejo y el ángulo de impacto. Este ataque se produjo tras años de recopilación de información por parte de Estados Unidos e Israel sobre el sitio de Fordow. Además, Matthew Sharp, investigador nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), declaró a The Wall Street Journal que Estados Unidos no podía esperar el mismo éxito de un ataque contra la montaña Pickaxe, ya que el complejo es más profundo y su estructura se conoce mucho menos.

Si se están almacenando materiales nucleares en las partes más profundas del complejo de Pickaxe, no está claro si un ataque aéreo podría destruirlos.

Un ataque podría interrumpir el acceso y las operaciones; los expertos afirman que las entradas de los túneles, las rutas de acceso y los sistemas de energía y ventilación podrían ser más vulnerables, o incluso impedir el uso futuro del complejo.

Esto podría explicar las recientes amenazas de Trump sobre la montaña Pickaxe, después de que la profundidad del complejo, su alta seguridad y su posible papel en el programa nuclear de Irán lo pusieran en el punto de mira de los funcionarios estadounidenses.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC