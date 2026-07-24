¿Se puede ir a la montaña este fin de semana? Cómo estará el tiempo y qué saber antes de subir

Quienes estén planeando una salida a la montaña mendocina durante este fin de semana deberán mirar algo más que la temperatura. Un nuevo período de nevadas afectará la cordillera este sábado 25 de julio, con alertas meteorológicas, visibilidad reducida y caminos que todavía arrastran las consecuencias del temporal de los últimos días.

El panorama no será igual en todos los destinos. Potrerillos tendrá condiciones más moderadas, con temperaturas máximas cercanas a los 12 grados y cielo mayormente cubierto. La situación cambiará al avanzar hacia Uspallata, Puente del Inca y Las Cuevas, donde se esperan nuevas precipitaciones y registros bajo cero. Por ese motivo, la alternativa más segura será evitar Alta Montaña durante el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja para la cordillera norte de Mendoza entre la mañana y la tarde del sábado. El organismo anticipa nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros durante el período considerado. Esos valores podrían superarse de manera puntual.

También se prevé una disminución marcada de la visibilidad por nieve y viento. En sectores más bajos, como el área de Uspallata, rige una advertencia amarilla, con acumulaciones menores y posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia. Para Las Cuevas se espera una máxima cercana a los 2 grados bajo cero, una mínima de 6 grados bajo cero y nevadas durante las primeras horas del día.

El tiempo mostraría una mejora gradual el domingo 26, aunque eso no significa que todos los recorridos queden automáticamente habilitados. En Las Cuevas se mantendrá el cielo cubierto y la temperatura permanecerá bajo cero, con una máxima estimada de un grado negativo. En Potrerillos, en cambio, el termómetro podría alcanzar los 12 grados, con una mínima aproximada de 7 grados y nubosidad en aumento. El pronóstico actualizado puede consultarse en la página de Contingencias Climáticas de Mendoza .

La principal dificultad del domingo estará en los efectos acumulados del temporal. Aunque disminuyan las nevadas, pueden persistir hielo, bancos de nieve, desprendimientos y sectores con baja adherencia. Los reportes difundidos durante las últimas horas indicaban que la Ruta Nacional 7 estaba intransitable desde Uspallata hacia el túnel internacional. El Paso Cristo Redentor continuaba cerrado y el tránsito particular solo podía avanzar hasta la villa uspallatina. También había restricciones en los accesos a Villavicencio y Vallecitos, donde determinados tramos requerían vehículos con tracción 4x4 y portación obligatoria de cadenas.

Qué revisar antes de organizar la salida

La recomendación para este sábado es postergar las actividades al aire libre en Alta Montaña, en línea con las indicaciones del SMN. Quienes elijan destinos más cercanos, como Potrerillos o Cacheuta, deberán comprobar el estado de las rutas antes de partir, viajar durante las horas de luz y llevar abrigo, agua, combustible suficiente y el teléfono cargado.

Las cadenas deben estar disponibles cuando el recorrido incluya sectores con nieve o hielo. Para el domingo, cualquier salida debería definirse ese mismo día, después de revisar los partes de Vialidad y Defensa Civil. Una mejora del cielo no garantiza que los caminos hayan sido despejados ni que las condiciones sean seguras para circular.