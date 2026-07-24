Emergencia nacional en Madrid por los incendios: más de 40.000 personas fueron evacuadas o confinadas

Los incendios forestales que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid mantienen en alerta a España . Más de 40.000 habitantes permanecen evacuados o confinados y las autoridades no descartan que esa cifra aumente si el fuego continúa avanzando.

El delegado del Gobierno central en Madrid, Francisco Martín, informó que el incendio se desplaza hacia el norte impulsado por fuertes ráfagas de viento y que ya destruyó más de 15.000 hectáreas.

Como consecuencia de esa evolución, se ordenó la evacuación de los municipios de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, mientras que Navalagamella quedó bajo confinamiento mediante el sistema de alertas Es-Alert enviado a los teléfonos móviles de la población.

Según explicaron las autoridades, el principal desafío para los equipos de extinción es el viento, que registra ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Estas condiciones hacen que las pavesas (pequeños fragmentos o partículas incandescentes de material vegetal y combustible como hojas o ramas) recorran largas distancias y generen nuevos focos de incendio por encima de las líneas de contención, dificultando las tareas de combate.

Además, el incendio declarado en la provincia de Ávila, limítrofe con Madrid, continúa bajo vigilancia y, por el momento, no ingresó al territorio de la Comunidad de Madrid.

La Unión Europea envió ayuda para combatir el fuego

Frente a la magnitud del incendio, España solicitó asistencia a la Unión Europea mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Como respuesta, la Comisión Europea movilizó cuatro aviones anfibios Canadair: dos provenientes de Grecia y otros dos desde Italia para reforzar las tareas de extinción.

¿Por qué España declaró la emergencia de interés nacional?

El Gobierno español declaró la emergencia de interés nacional tanto para la Comunidad de Madrid como para la provincia de Ávila luego de que la administración madrileña solicitara la activación del nivel 3 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA). La medida fue adoptada debido a "la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) explicó que la decisión responde a la rápida propagación de los incendios, la existencia de múltiples frentes activos, la afectación de zonas habitadas y el riesgo para la población, las infraestructuras y el medio ambiente.

Se trata de la segunda vez que este mecanismo se activa en España y de la primera ocasión en que se aplica por un incendio forestal.

¿Qué es una emergencia de interés nacional en España?

La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil establece que una emergencia de interés nacional puede declararse cuando:

La emergencia afecta a varias comunidades autónomas y requiere coordinación entre distintas administraciones.

Es necesario movilizar recursos de alcance nacional.

La magnitud del evento exige una dirección centralizada por parte del Estado.

En el caso de los incendios de Madrid y Ávila, las autoridades consideran que se cumplen las dos últimas condiciones.

¿Quién queda a cargo de la emergencia?

Con la declaración del nivel 3, el Ministerio del Interior asume la dirección de la emergencia. Esto implica que el ministro del Interior coordina todos los recursos estatales, autonómicos y locales desplegados en la zona afectada.

Desde el punto de vista operativo, la conducción pasa a manos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), encabezada por el general Francisco Javier Marcos Izquierdo.

El ingeniero forestal Ferrán Dalmau explicó que el principal cambio no es la incorporación de nuevos recursos, sino el mando de las operaciones. Mientras en el nivel 2 la comunidad autónoma lidera la respuesta y la UME actúa en apoyo, en el nivel 3 ocurre lo contrario: la Unidad Militar de Emergencias dirige las tareas y los dispositivos civiles quedan bajo su coordinación.

¿Qué implica el nivel 3 de emergencia?

La situación operativa 3 representa el máximo nivel de respuesta previsto por el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. En esta etapa, la gestión estratégica queda a cargo del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), integrado por representantes del Estado, de las comunidades autónomas afectadas y de las delegaciones del Gobierno.

Además, pueden movilizarse recursos extraordinarios de todas las administraciones públicas y también medios internacionales, como los solicitados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

¿Cuándo finalizará la emergencia?

La emergencia de interés nacional finalizará cuando el Gobierno considere que desaparecieron las circunstancias que justificaron su declaración. Una vez controlada la situación, podrán activarse las fases de apoyo y recuperación, que continuarán hasta restablecer las condiciones necesarias para el regreso de la población afectada y la normalización de los servicios esenciales.